Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet partilerinde kriz derinleşiyor. Olağanüstü Kurultay için imza toplayan Muharrem İnce yanlıları hedeflerine ulaşamadı. Dün saat 17.00 itibarıyla imza süresinin son bulduğu CHP’de bir kurultay hayali daha suya düştü. Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, delege sayısının 1242 olduğu hatırlatılıp şu ifadeler kullanıldı: Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622’dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür.

Kurultay talepleri reddedilen CHP’li delegeler, dün Genel Merkez önünde açlık grevine başladı. “Yaşamayı yaşatmayı çok seviyorum ama çaresizim. Ya öleceğim ya da kurultayı göreceğim. Karar sizin, açlık grevindeyim.” yazılı kâğıtlarla greve başlayan CHP’li delegeler sadece su ve sigara içiyor.

Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ilk gün dedi ki ‘604’ü getirin, hemen olağanüstü kurultayı toplayalım’. Velev ki bizim 15 imzamız eksik. İYİ Parti’ye grup kurmaları için 15 milletvekili veren Sayın Genel Başkanımız eğer burada 3, 5, 10 delege hesabı yapıyorsa, takdiri kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz” dedi.

Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu ise bütün bu yaşananlara kulaklarını tıkamış vaziyette... Kurultayı başından bu yana gündemine almayan CHP lideri, dün de açıklama yapmadı.

Beyin kanaması geçiren CHP’li Polat Şaroğlu’nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, hastanede çıkışında kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, muhabirlerin kurultay sürecine ilişkin sorularına hiçbir cevap vermedi ve aracına binerek hastaneden ayrıldı.



Halen kurultay karmaşası yaşayan ve Meral Akşener’in halen geri dönmediği İYİ Parti’de de işler iyice karıştı. İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, bir otelde düzenledikleri basın toplantısında partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yusuf Halaçoğlu, Akşener’in partisinin gerisinde oy aldığını belirterek, “Dolayısıyla biz istifanızı, kongreye gitmenizi ve aday olmamanızı onaylıyoruz. Bu doğru bir şeydi. Kardeşim, parti 9,96 oy almış, sen almışsın 7,26. Artık partiyi bir yere götürmen mümkün değil.” dedi.

“İstifa sürecinin danışıklı dövüş olduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?” sorusuna Halaçoğlu, “Eğer Genel Başkan istifasında ve aday olmama konusunda samimi olsaydı, delegeler tarafından aday gösterilmesi söz konusu olduğunda ‘Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum’ diyerek hepsini reddedebilirdi ama öyle bir yol denemiyor” cevabını verdi.

Halaçoğlu, seçimde yaşanan başarısızlığın milletvekili listelerinin hazırlanmasından kaynaklandığını ileri sürerek, şöyle devam etti: “Yanlışlar yapıldı. Ardından Divan’da yaptığımız toplantılarda sadece Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti ile ittifak kurmayı arzu ettiğini söyleyen Genel Başkan, 2 gün sonra hiç haberimiz olmadan ittifaka girdiğini söyledi. Burada CHP’ye vefasızlık yapmıyoruz. 15 milletvekiliyle aslında demokrasinin çalışması konusunda son derece güzel bir tavır gösterdi ama bu tavır siyaseten baktığınız zaman iş birliği yapmanız halinde AKP’den gelecek oyları kaçırdı.

“MHP’ye geri dönüş olabilir mi?” sorusuna Halaçoğlu, “Hayır, asla. Öyle bir şey söz konusu değil” karşılığını verdi.

“İstifa kararınızla ilgili Akşener’le görüştünüz mü?” sorusuna Halaçoğlu, “Hayır, hiç haberi yok. Hiçbir görüşme yapmadık” dedi.