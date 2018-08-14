Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik hiçbir temelinin olmadığını, tamamen Türkiye’ye saldırı mahiyeti taşıdığının herkesin ortak tespiti olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 10. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilen öğle yemeğinde konuşan Başkan Erdoğan ABD Başkanı’nı kastederek, şöyle konuştu: ‘Ben yaptım oldu’ diyemezsin. İstediğin kadar Başkan ol, ne olursan ol. Akşam yatıp, sabah kalkıp ondan sonra ‘Demir çeliğe şu kadar vergi koydum’ diyemezsin. Bir devamlılık söz konusudur. Ülkeler bütün hesabını bunun üzerine yapıyor ve buna göre adımlarını atıyor. Ondan sonra uluslararasında güven diye bir şey kalır mı?

Bir taraftan stratejik ortak olacaksın. Öbür taraftan stratejik ortağının ayaklarına kurşun sıkacaksın. Bir taraftan Afganistan’da herkes terk ederken, beraber olacaksın, Somali’de, NATO’da beraber olacaksın. Ondan sonra kalkıp stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin. Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Bunlara bizim eyvallah etmemiz mümkün değildir.

Burada amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek, hatta mümkünse bağcının dişlerini dökmek, ciğerini sökmektir. Bunların yapmak istediği bu. Burada asıl mesele, Türkiye’yi iddialarından, hedeflerinden ve ısrarla dile getirdiği hak ve adalet arayışından vazgeçirmektir.

Maruz kaldığımız oyunların gayesi ülkemizi tekrar boyunduruk altına sokarak, cüssesi büyük ama içi boş kâğıttan kaplana dönüştürmektir. Dertleri bu. Hangi bahane ile yapılırsa yapılsın, hangi cafcaflı kavramlarla süslenirse süslensin, operasyonun gerçek hedefi budur. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamız da milletimizin birliği, beraberliği ve desteğiyle mümkündür. Şu anda bizim bütün bu olaylar karşısında temkinli bir şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var. Çeşitli planlarımız var. Kurun geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi biz ‘Kur şöyle oldu, kur böyle oldu’ demek suretiyle ‘Battık, bittik’ böyle bir şey yok. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür. Yerindedir ve yerinde olmaya da devam edecektir.

Döviz kurunun ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat olun. Ülke olarak bu süreçte, serbest piyasa ekonomisinin kurallarından asla taviz vermedik, vermeyeceğiz.”

BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ

Sosyal medya üzerinden ekonomik tehdit içerikli paylaşımlara dikkat çeken Erdoğan şunları kaydetti: Bunlara karşı da şu anda yargımız, tedbirlerini almıştır. Onların üzerine gidiyor. SPK’sıyla üzerine gidiyoruz ve yakaladığımız yerde de gereken cezai müeyyideleri bunlara uygulayacağız. Çünkü bu, vatana ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de ‘Elini, kolunu sallayarak gezebilirsin’ demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz.

Biz bu oyunu gördük ve duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ederek tavrımızı ortaya koyduk. Diğer alanlarda da yolumuza devam ediyoruz. Neler söylüyorlar. İşte C planı... C planının arkasında yatan gerçek şu, ‘Sermayeye el koymak’. Ya sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar falcı mıdır, nedir anlamak mümkün değil. Böyle bir şey mi açıkladık. Neye göre bunu söylüyorsun. Bunlar maalesef gerçekten ihanet şebekesi ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse, işte bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz.

‘SULH’ DEMEKLE BARIŞ OLMUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak bu coğrafyadaki varlığın, birilerinin ihsanına, lütfuna, ikramına borçlu olmadıklarına değinerek, her zaferin ardında milletin fedakârlığı, alın teri, kanı ve canı olduğunun altını çizdi. Erdoğan “Adları, şanları, cüsseleri, kendilerine biçtikleri rol ne olursa olsun küresel sistemin kabadayıları, bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, destursuzca el uzatamaz. Nasıl ‘bal bal’ diyerek ağız tatlanmazsa, ‘sulh, sulh’ diyerek de barış tesis edilemez” dedi.