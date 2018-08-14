Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu başkanlığında toplanan MYK’da ağırlıklı olarak ekonomik gelişmeler değerlendirilirken, kurultay tartışmaları ve yerel seçimlerde izlenecek yol haritası da ele alındı. MYK sürerken açıklamalarda bulunan CHP’nin yeni Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırım politikasını eleştirdi. Öztrak “Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız” ifadelerini kullandı. Öztrak, Meclis’in derhâl TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılmasını söylerken “Ortak akıl harekete geçirilmelidir” dedi.

Öte yandan yeterli imza sayısına ulaşamayan muhalifler, olağanüstü kurultay taleplerinden vazgeçmiyor. Partide değişim isteyen delegeler dün de yaptıkları yazılı açıklama ile Kılıçdaroğlu’na bir kez daha kurultay çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olağanüstü Kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, Tüzük Kurultayı da dâhil olmak üzere kullanacağız.