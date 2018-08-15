Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Batı ve Akdeniz bölgesinde aldığı oyların bir kısmı İYİ Parti’ye kayan MHP, yerel seçimlerde bunun önüne geçmeye çalışacak. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan Parti, teşkilatına yerel seçim çalışmalarını yürütürken halkla daha fazla bir araya gelinmesi konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca MHP belediye başkan adayları seçiminde de hassas davranacak. Adaylar, özellikle halkın seveceği ve gelecek vadeden kişiler arasından seçilecek. Böylelikle vatandaşların içine girmek daha da kolay olacak. Öte yandan MHP, yerel seçim stratejisi ve belediye başkanı adaylarını eylül ayına kadar belirleyecek. Her şeyin tamamlanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mitingler düzenleyerek partisi için oy toplayacak.