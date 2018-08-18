Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildikten sonra AK Parti, yeni sistemin ilk kongresini 100 bin kişinin katılımı ile bugün gerçekleştirilecek. Partinin yeni yönetiminin belirleneceği kongrede, ilk kez genel başkanlık ve MKYK seçimleri de aynı anda yapılacak. AK Parti’nin Ankara Arena spor salonunda yapılacak 6’ncı Olağan Büyük Kongresi için 9 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongre davetlileri arasında 414 yabancı konuk, 409 kadın ve erkek sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli ile gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye’de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi de yer alıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 52 ülkenin devlet başkanı kongre için Türkiye’ye davet edildi.



TEK OYLAMA YAPILACAK

Genel Başkanlık ve MKYK seçimlerinin yapılacağı kongrede, ilk kez diğerlerinden farklı bir uygulamaya gidilecek. Bugüne kadar, genel başkan için ayrı, MKYK için ayrı oylama yapılıyordu. Bu kongrede ise MKYK listesinin en başında Erdoğan’ın adı da yer alacak ve genel başkanlık seçimi, MKYK ile aynı anda yapılacak. AK Parti kurmayları, parti tüzüğünde iki seçimin aynı anda yapılmasına imkân veren düzenleme bulunduğunu belirterek, “Tüzüğümüze dayanarak, kongre sırasında bir önerge verilecek ve genel başkanlık ile MKYK seçiminin aynı anda yapılmasını sağlayacağız” dedi. Bin 457 kayıtlı delegenin bulunduğu AK Parti’nin bugünkü kongresinde parti tüzüğü de yeni sisteme uyumlu hâle getirilecek.



JET HIZIYLA BELİRLENECEK

Kurban Bayramı’nın araya girecek olması nedeniyle, MYK’nın belirlenmesi konusunda ise hızlandırılmış bir takvim işleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak kongrede seçilecek 50 kişilik MKYK’yı akşam saatlerinde toplayacak ve bu toplantıda partinin yeni MYK üyeleri belirlenecek. Önceki uygulamalarda, MYK’nın belirlenmesi en az bir haftayı buluyordu. MKYK’nın toplanarak yeni MYK’nın bir an önce belirlenmesini Erdoğan’ın bizzat istediği öğrenildi. AK Parti kulislerinde, yeni parti yönetiminde sürpriz isimlerin yer alacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın, genç bir ekiple yola devam edeceği, ancak partinin ‘Hafızası’ sayılacak bazı isimleri de yeniden parti yönetimine taşıyacağı kaydediliyor.