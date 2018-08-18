Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatice Merve Tatar kimdir, Hatice Merve Tatar nerelidir, Hatice Merve Tatar kaç yaşında ve Hatice Merve Tatar ne iş yapıyor? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. AK Parti 6. Olağan Kongresini yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı dev bir törenle gerçekleştirdi. MKYK ve Genel Başkanlığın belli olduğu kongrede 1380 oy olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Partinin en üst kademesi olan MKYK'nın da belirlendiği kongreye damga vuran isimlerden biri olan Hatice Merve Tatar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve ne iş yapıyor? soruları merak ediliyor. İşte Hatice Merve Tatar ile ilgili detaylar...

Hatice Merve Tatar kimdir, nerelidir?

MKYK listesinin en genç ismi 1997 yılında Gaziantep’te doğan Hatice Merve Tatar oldu. Babası esnaf, annesi ise ev hanımı olan Tatar, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim görüyor. Tatar, 24 Şubat 2018 tarihinde yapılan AK Parti Gaziantep 6. Olağan İl Kongresiyle birlikte Gaziantep İl Yönetim Kurulunda en genç üye olarak görev almıştı.

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