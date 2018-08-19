Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin dün yapılan kongresinde, parti tüzüğünde de önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyum öngören değişikliklerin yanı sıra, bakan olanların varsa MYK üyeliklerinin düşeceği hükme bağlandı. AK Parti tüzüğünde yapılan değişikler özetle şöyle: MYK üyeliği ile Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlık görevi aynı kişide birleşemeyecek. Bu görevlerden birine atanan MYK üyesinin üyeliği, atama kararının Resmi Gazetede yayımlandığı gün düşecek. Büyük kongre delegelerinin TBMM’nin üye sayısına göre belirleneceğine yönelik maddedeki 550 olan milletvekili sayısı yeni sisteme uyumlu hale getirilerek 600’e çıkarıldı. İllerde partinin yapacağı toplantılara il başkanı başkanlık edecek. Buna göre il başkanı, il genel meclisi grubunun ve büyükşehir ve il belediye meclisi grubunun da başkanı olarak görev yapacak. İlçelerde ise bu görevi ilçe başkanı yürütecek. Seçimlerde ittifak yapılmasına imkân veren düzenlemeler parti tüzüğüne de taşındı. Buna göre, milletvekili seçimlerinde seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler ile ittifak yaparak seçime katılmaya, ittifak protokolünü onaylamaya veya ittifaktan vazgeçmeye karar verme yetkisi MKYK’nın olacak. Başka bir parti üyesinin AK Parti listelerinden aday gösterilmesi durumunda ise, bu kişinin önce partisinin yazılı muvafakatini alması zorunlu hâle getiriliyor. Tüzükte eski sisteme göre yazılmış hükûmet kurma yetkisi ve bakanlar kuruluna ilişkin hükümler çıkarılarak, yeni sisteme uyumlu hâle getirildi.