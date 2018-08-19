Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Önceki kongrelerde, genel başkanlık için ayrı, MKYK için ayrı seçim yapılıyordu. Dünkü kongrede ise ‘Genel Başkan Adayı’ olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin pusulada MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelerine de yer verildi. Böylece, yeni yönetim için büyük kongre delegeleri bir kez sandık başına gitmiş oldu.



YARIDAN FAZLASI DEĞİŞTİ

Partinin en yetkili karar organı olan 50 kişilik MKYK’nın yüzde 50’den fazlası değişime uğradı. MKYK’ya 29 yeni üye girdi. Aralarında 9 eski bakanın da bulunduğu yeni MKYK şu isimlerden oluştu: Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçe Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karaca, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenoğlu.



DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

AK Parti’nin yeni yönetiminde görev alan isimlerden Büşra Paker, uzun süre İstanbul kadın kollarında görev yaptı. Antalya eski Milletvekili olan Gökçen Özdoğan Enç de yeniden parti yönetimine taşındı. Hatice Merve Tatar ise Gaziantep gençlik kollarından parti yönetimine taşınan isim oldu. AK Parti’nin yurtdışı seçim işleri başkanlığını yürüten Mustafa Yeneroğlu, Van’ın önemli kanaat önderleri arasında sayılan ve 24 Haziran seçimlerinde de milletvekilli seçilen Osman Nuri Gülaçar’a parti yönetiminde yer verilmesi dikkat çekti.



EKER VE KAVAKÇI YOK

AK Parti’nin mevcut MKYK üyelerinden Mustafa Şentop TBMM Başkanvekili seçildiği için yeni yönetimde yer verilmediği belirtilirken, yine Anayasa Komisyonu Başkanlığına getirilen Bekir Bozdağ da bu görevi nedeniyle MKYK’nın dışında kaldı. Aralarında, Burhan Kuzu, Ethem Sancak, grup başkanvekili Mehmet Muş, en genç milletvekili seçilen Rümeysa Kadak, Zeyid Aslan ve genel başkan yardımcıları Mehdi Eker ile Ravza Kavakçı’nın da bulunduğu 29 kişiye yeni yönetimde yer verilmedi. Partinin ‘hafızası’ ve ağır topları olarak sayılan ve uzun süredir Erdoğan’la yol arkadaşlığı yapan isimlerden Hayati Yazıcı, Erol Kaya, Nurettin Canikli, Ömer Çelik ve Mustafa Ataş da beklendiği gibi yeniden yönetime girdi. Mevcut bakanlardan Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu’na MKYK’da yer verilmedi.

MYK DA YENİLENDİ

AK Parti’nin kongresinden sonra, dün akşam saatlerinde MKYK’yı toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin yeni A takımını belirledi. Mevcut MYK üyelerinden 7’sine yeni yapıda yer verilmedi. Numan Kurtulmuş Genel Başkanvekilliğine geti-rilirken, genel başkan yardımcıları Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Mehdi Eker, Öznur Çalık, Erol Kaya, Harun Karacan ve Ravza Kavakçı MYK dışında kaldı.

AK Parti’de, parti sözcülüğünü yürüten Mahir Ünal’ın yerine AB eski bakanı Ömer Çelik getirildi. Ünal ise eski görevi Medya ve Tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcılığını yürütmeye devam edecek. 5 eski bakan ise genel başkan yardımcılığına geti-rildi. Erdoğan’ın başkanlığındaki MKYK toplantısından sonra açıklanan yeni



MYK üyeleri şöyle:

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Dışilişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Ar-Ge Başkanı Hamza Dağ, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, Çevre-Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Genel Sekreter Fatih Şahin.