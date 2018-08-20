Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Antalya’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Çavuşoğlu, ABD’ye tepki gösterdi. F-35 projesine ilişkin anlaşmanın ortak bir mutabakat olduğunu belirten Çavuşoğlu, projenin tek taraflı olarak iptal edilemeyeceğini açıkladı. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi: Şu ana kadar askerî alandaki sürdürülen çalışmalarda herhangi bir aksaklık yok. Menbiç yol haritası, önce buradan YPG’nin çekilmesi ve daha sonra buranın istikrara kavuşmasını öngörüyoruz. Bu konularda Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezdi. Bu süreçte de birlikte devriyelerin gezmesi için eğitim çalışmaları yapıldı.

Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç devam ediyor. F-35 konusunda yönetim 90 gün içinde bir rapor yazacak. Bu süre içerisinde hiçbir teslim olmayacak. İlk uçaklar teslim edilmişti. F-35’in bir ortağıyız. Çok taraflı bir proje. Türkiye’de de üretim yapılıyor. Ben istedim olmadı veya Türkiye çekilsin diye bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değil. Türkiye de durup dururken çıkacağım demesi de kolay değil.



SEÇİME MALZEME YAPIYORLAR

ABD ile sıkıntılar olabilir. Sıkıntının çözülmesi konusunda kafa yoracaksınız, çaba sarf edeceksiniz. Beraber, karşılıklı ya da aynı anda hangi adımlar atılabilir bunlar konuşulur. Biz hep bu yaklaşım içinde olduk. Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık. Toplantılar yapıldı, heyetler gitti geldi. Ama bu toplantılardan sonra ya da ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili, dayatma anlayışı. Biz buna karşıyız. Bu yaklaşım ile bir yere varamayız. Hukuk var, her ülkenin yargısı var, iç hukuk yolları var, bir de uluslararası hukuk ve sözleşmeler var. Tüm sıkıntılar bu çerçevede çözülebilir, ama dayatma ve tehdit ile değil. Öyle görüyor ki ABD bu problemleri çözmek istemiyor. Kendi iç siyasi kaygılarınız ile hareket ediyorsunuz. Kendi seçimlerinize bunu malzeme hâline getiriyorsunuz. Bunu seçime kadar uzatmak istiyorsunuz. Bu kadar yapıcı yaklaşıma karşı sergilen tutumu izah etmek mümkün değil. Kendi aralarında farklı açıklamalar geliyor. Kendi içişleri denilebilir ama bizi ilgilendirdiği için bu konularda yorum yapmak hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile farklı tutumlar var. ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkı ile problemimiz yok, ABD halkı da bu gerçekleri görmeye başladı. ABD halkı bunun cevabını verecek.



SIRBİSTAN’DAN DESTEK

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizine ilişkin “Sırbistan hiçbir zaman Türkiye’ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır” ifadesini kullandı.