Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası ve 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayımladı. Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda şunları söyledi: Aziz milletimizin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. 30 Ağustos “Ya istiklal ya izmihlal” tercihiyle baş başa kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkânsızlıklar içinde olduğu anlarda dahi millî ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.



TEMELLERİMİZ SAĞLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolasıyla yayımladığı mesajda ise Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencenin millet olduğunu belirtirken şu açıklamalarda bulundu: Malazgirt Zaferi’yle 1071’de Anadolu’yu ebedî yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti de Malazgirt’le birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan’ın “Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir” sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, hâlen dimdik ayaktadır. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır.

Yeniden dirilişin sembolü: Malazgirt

Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümünde, tarih sayfalarında önemli bir yeri olan büyük zaferin ruhu yeniden yaşatılacak. Bugünkü anma törenleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce katılımcıyla gerçekleştirilecek. Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey'in yerine 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön verdi. Sultan Alparslan'ın, Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in ordusuna karşı sayı olarak az ancak yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği büyük başarı, 947'nci yıl dönümü kutlamalarıyla yeniden hafızalarda yerini alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve katılımıyla Muş'un Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı" ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Malazgirt Zaferi'nin ehemmiyeti anlatılacak. Türkiye'nin dört bir yanından Malazgirt'e misafirlerin gelmesini isteyen şehir sakini Tuncer Çeliker "Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz. İlçemize büyük yatırımlar yaptı" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılanlar arasında…