Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Bayramı dolayısıyla Beştepe Külliyesi’nde resepsiyon verdi. Burada katılımcılara seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

∂ Biz zaferlerini masa başında değil er meydanında kazanmakla maruf bir milletiz. Bunun için de bugün her fırsatta sahada var olmamız, sahada güçlü olmamız, sahada başarmamız gerektiğini söylüyoruz. Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu da işte bu şekilde yıktık.

∂ Suriye’de Menbiç’i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlip’de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Fırat’ın doğusundaki terör bölgelerini birer birer ortadan kaldırmaya yönelik hazırlıklarımız kesintisiz sürüyor.

∂ Irak’ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz.

∂ Bundan çeyrek asır önce, Türkiye’yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah’ın izniyle de yaşamayacağız.

∂ Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen, Avrupa’da, Amerika’da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye’de yaşıyoruz. Ülke ve millet olarak gösterdiğimiz bu onurlu duruşun bedelini bize ödetmeye çalışanların olduğunu biliyoruz. Türkiye güçlendikçe saldırılar da artıyor. Biz kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

∂ Türkiye’yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz.

∂ Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 sembol, oraya süs olsun diye konmuş değildir, her birinin bir anlamı vardır. Bunu söylerken asla kimseye büyüklük de taslamıyoruz. ∂ Ülkemize kibirle yaklaşanlara karşı mücadele veriyoruz. Onların da tasfiye oldukları günleri inşallah göreceğiz.



MALAZGİRT FİLMİ İZLETİLDİ

Resepsiyona, toplumun her kesiminden yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Davetlileri Külliye’ye gelişlerinde mehter takımı karşıladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel hazırlanan kısa film gösterimi ile Kur’an-ı kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlama konuşması yaptı. Daha sonra da Malazgirt Zaferi’ne özel hazırlanan film davetlilere izletildi.