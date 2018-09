Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta içi toplanan MYK’da mahallî seçimlere yönelik hazırlıklar masaya yatırıldı. Toplantıda, yerel seçimlerde gösterilecek adaylarla ilgili izlenecek yöntem, izlenecek strateji, bir önceki seçimde kıl payı kaybedilen ve kazanılan yerlere yönelik özel kampanya yürütülmesi, adaylarda aranacak kriterler konusunda görüşler dile getirildi. Edinilen bilgilere göre, ettiren AK Parti yönetimi, adayların tespiti konusunda milletvekili seçimlerine benzer bir yol izleyecek. Belediye başkan adayları ile ilgili oluşturulacak kurul tarafından her belediye için en az 5 isim belirlenecek. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak kurulda, bu isimler arasından seçim yapılacak. Mevcut belediye başkanlarından hangileri ile yola devam edileceğine ise performans raporlarına bakılarak karar verilecek. AK Parti yöneticileri “Değişim her zaman esas. Vatandaş hiçbir sebep yokken bile değişim istiyor zaman zaman. Başarılı olanlarla yola devam edeceğiz. Bölgelerin şehirlerin sorumluları var. Gidip dinliyorlar. Biz bu ekiplerin raporlarına da bakacağız. Her bir şehrin filmi çekildi, röntgeni hazır. Buna bakıp karar vereceğiz” dedi. AK Parti kaynakları, Mart 2019 seçimlerinde aday gösterilecek başkan adayların “insani özellikleri ön plana çıkan, sosyal belediyecilik ve yöneticilik kabiliyeti olan, ahlaki prensiplere uyan, zaman ve para yönetimini bilen” isimlerden oluşacağını dile getirdi. Parti kaynakları; “Bir ismi açıkladığımız zaman vatandaşın ‘Evet bu’ diyeceği adaylarımız olacak. Başkanın ve ekibinin vatandaşa karşı yaklaşımı, ahlaki prensiplere uygunluğuna bakılacak. Sizin daha önceki yaşantınızla şimdiki yaşantınız değişmişse ona da bakar vatandaş” dedi.



BEKLENTİLER KARŞILANACAK

AK Parti, yerel seçimlerde izlenecek stratejiyi de belirleyeme çalışıyor. Her il için ayrı bir kampanya hazırlanacak. Seçim kampanyasında, AK Parti’den önceki dönemler ile kıyaslama ve yapılan hizmetlerin yanı sıra, önümüzdeki sürece ilişkin yeni projelere de yer verilecek. AK Parti yöneticileri “Yeni ümitlerle yola çıkacağız. AK Parti’nin temelinde yerel yönetimler var. Vatandaşın beklentilerine cevap verecek şekilde çalışma yürütülecek” değerlendirmesi yaptı.