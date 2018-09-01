Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuştu. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle: Türkiye’nin 400’lere ihtiyacı var. Bunun anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alınacak. Türkiye’nin F35’lere de ihtiyacı var. Verirler vermezler onu bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarını görürüz. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. 120 F35’in bize verilmesi gerekiyor. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Çok alternatifleri var. Veya üretiriz. İnsansız hava araçlarını vermediler. Şimdi biz üretiyoruz. Kötü komşu bizi de ev sahibi yaptı.



FIRILDAKLIKLARI BİLİNİYOR

Güvenilirlik testi yapılacaksa bu testten alnının akıyla çıkacak tek taraf Türkiye’dir. Hem Avrupa, hem Amerika defalarca sınıfta kaldı. Biz buna rağmen yükümlülüklerimize bağlı kaldık. Ülkemizle ilgili ABD’de açılan ve birçok mahkûmiyetle sonuçlanan davaların bir örneği başka ülkede yok. İzmir’de hukuk içinde büyüyen davayı Türkiye’yi askerî ve ekonomik alanda çökertmek gayreti içine girilmesini mantıkla izah mümkün değildir. AB müzakerelerinde o çok önemli kriterleri nasıl fırıldak gibi döndürdüklerini herkes biliyor. Başkalarını tam üye yapanlar, Türkiye’yi dışlamak için kendilerini inkâr etmekten çekinmiyorlar.



BU DA GEÇER YAHU!

Türkiye’de döviz kurunun böyle yüksek rakamları çıkartılmasını görmek için allame olmaya gerek yok. Dövizdeki istikrarsızlık ülkemize yönelik operasyondur. Terör örgütleriyle yapamadıklarını, döviz kurunu döviz kurşunu hâline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah’ın izniyle nice ihanetleri tepeleyen Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. İhracatımız yükselmeye devam ediyor, üretim çarkları dönüyor. Döviz kuru ne olacak diyenler varsa, onlara şunu diyoruz: Bu da geçer ya hu! Bunlar geçer yahu derken, diğer taraftan da teknik olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Ekonomi yönetimimiz gereken bütün tedbirleri alıyor. Güçlü siyaset ancak güçlü ordu ve güçlü bir ekonomiyle hayata geçirilebilir. Türkiye hem siyaset, hem askerî, hem ekonomi alanında bunu hak ediyor. Ordumuzu ihanet çetelerinden arındırdığımız ölçüde askeri gücümüzün arttığını görüyoruz. Bilhassa 15 Temmuz sonrası bunun emarelerine şahit olduk. Milletimiz ordusuna canı pahasına sahip çıkıyor. Törene Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.



BIRAKIN O SAHTEKÂRLARI

Bu etkinlik sonrası Erdoğan, Balıkesir’de halka hitap etti. Erdoğan “Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu noktada eyvallah kararlı olun, dik durun. Biz size güveniyoruz. Türkiye’nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş... Bırakın o sahtekârları, düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler” dedi.