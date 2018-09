Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko tarafından resmî törenle karşılandı. İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında FETÖ terör örgütü ile mücadelenin önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:



ÜLKEMİZDE BELİNİ KIRDIK

5 Temmuz tarihinde bir darbe girişiminde bulunan FETÖ, mevcut olduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. Ülkemiz, son dönemde attığı kararlı adımlarla bu terör örgütünün belini kırmayı başarmıştır. Demokrasimize kasteden, Meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız.



BUNLAR HER YERE SIZAR

Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımları da değerlendirdik. Zira biz kardeşsek biz çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Bunlar askeriyeye sızarlar, polis teşkilatına sızarlar, devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar ve oralardan da aynı darbeyi burada da yaparlar. İki tarafın da bu terör örgütüyle mücadele bağlamında atılacağı adımlarla FETÖ meselesini gündemimizden çıkararak, olumlu gündeme yoğunlaşmak konusunda ben inanıyorum ki Kırgızistan’ın da kazanımları daha da artacaktır.”



HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Erdoğan, tecrübeleriyle her zaman için Kırgızistan’ın ve Kırgızların yanında bulunacaklarını ifade ederek, “Bu bakımdan da Maarif Vakfını çok önemsiyoruz. Maarif Vakfı ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığının müşterek yapacağı çalışmalarla buradaki sıkıntıyı gidereceğine inanıyorum. Ortak geçmişimizden güç alan Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geleceğe daha da güçlendirerek taşıyacağımızdan eminim” diye konuştu.

Ceenbekov da konuşmasında, “Sebat’ı (FETÖ’nün eğitim kurumları) Sapat olarak değiştirdik. Bu okullar tamamen devletin denetimindedir” dedi.

KIRGIZ TEĞMENLERE JEST

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan iki Kırgız teğmeni de Kırgızistan’a götürdü. Erdoğan’ın uçağıyla memleketlerine giden Kırgız teğmenler Akshol Nursultanbekoğlu (sağda) ile Sherali Marasulov (sağ 2) tören sırasında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’u selamladı. Teğmen Nursulanbekoğlu, Türkiye’de çok kaliteli eğitim aldıklarını belirterek “Kırgızistan’a giderek askerleri iyi yetiştirip, iyi bir subay olma konusunda kendimi şu anda çok hazır hissediyorum” diye konuştu.

Eğitimine tatilin ardından sınıf okulunda devam edeceğini dile getiren Nursulanbekoğlu “Burada kaldığım sürece Türklerin çok misafirperver olduğunu, can dostu olmaya her daim hazır olduğunu gördüm. Burada kendimi misafir olarak hissetmedim, kendimi buranın bir evladı, subayı gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Diploma töreni sonrasında bir sürpriz de yaşadıklarını ifade eden Nursulanbekoğlu, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kırgızistan’a giderken bizi de uçağına almak istediğini öğrendik. Tabur komutanımız geldi, tören sonrasında bize bunu söyledi. Bunu duyunca çok heyecanlandım. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Çok gurur duydum, mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bizi yanında götürmesi bizim ve ailemiz için gurur, onur verici bir durum.”

Tank Teğmen Sherali Marasulov da söz konusu haberi tabur komutanından öğrendiğini belirtti. Marasulov “Davetten gururlandım, sevindim” dedi.

KIRGIZİSTAN'LA 12 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan’a Kırgızistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti. Bakanlar, Kırgız mevkidaşlarıyla askeriyeden sağlığa, ekonomiden kültüre birçok farklı konuda 12 anlaşma imzaladı.