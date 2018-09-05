Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sözlü, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarıldı. Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.
MHP startı verdi! İlk belediye başkanı adayı belli oldu
05.09.2018 - 17:24 | Son Güncelleme: 05.09.2018 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek.
Etiketler : MHP,yerel seçimler,
579159 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/579159.aspx
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