Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sözlü, bugün MHP Genel  Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye  Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz  açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarıldı. Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart  2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.