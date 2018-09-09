Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılarak konuşma yaptı. Yıldırım, "Şunu dost ve düşman herkes bilsin, paramız, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini haklının hukuku mutlaka alacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyete aşık olduğunu söyledi. Yüzlerce yıl Allah'ın adını yüceltmek, adaleti yaymak için mücadele edildiğini anlatan Yıldırım, "Bu sebeple ki milletçe kendimizi mazlumların hamisi gördük. Bugün de bu hasletimizi halen devam ettiriyoruz. İşte bu yüzden milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın neresinde bir mazlum varsa önce yardıma Türk milletinin koştuğunu belirten Yıldırım, "Nerede ağlayan bir ana, boynu bükük bir çocuk varsa yanında olan yine biziz. Gönül, inanç coğrafyamızda mazlum milletler arasında herkese yardım ediyoruz. Suriye'de, Irak'ta barışı tesis edip güven içinde yaşanacak ortam için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, meclisimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz, sivil topum kuruluşlarımız gece gündüz demeden bu istikamette çalışıyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ TESLİM ALAMAYACAKLAR"

Yıldırım, yüreklerin birlikte atıyor olmasının Türk milletinin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizi çözmek, birbirimize düşürmek, aramıza fitne sokmak isteyenler mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ'cü hainlerin hedefi de aynıdır. Ne yaparsa yapsınlar Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz. Daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız. Yüreklerimiz bir attığında en güçlü top güllelerinin bizi yıkamayacağını herkes gördü, bundan sonra da görecektir."

"KURULAN OYUNLAR MUTLAKA BOZULACAKTIR"

Türk milletinin tarihin öznesi olduğuna işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gövdesi Anadolu, bir kolu Balkanlar, bir kolu da Kafkaslardadır. Bir ayağı Nil Nehri'nde, diğer ayağı da İdil'dedir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 'Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.' Şunu dost ve düşman herkes bilsin, paramız, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini haklının hukuku mutlaka alacaktır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in bu konuda bizi uyaran sözleri ne kadar anlamlıdır: 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu attıkça yürekler, onu top sindiremez.' Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz'daki darbe girişimi, bu konuda gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi bir şekilde içimize yerleşen hainlerin tanklarla, toplarla yaptıkları saldırıdan yeterince ders aldık. İnşallah bir daha böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz ilelebet payidar olacak."

"TARİH VE KÜLTÜR BİLİNCİMİZ, HEP CANLI KALSIN"

Yıldırım, "Her yıl Söğüt'te düzenlenen şölenin bir gayesi de 'Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim' demektir." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Gazi'nin bir uç beyi olarak dönemin süper gücü Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı koyduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Korkmadan, bahane üretmeden Bizans karşısında çelik gibi durdu. Torunları, Ertuğrul Gazi'nin kemiklerini sızlatmadı. Onları bugüne kadar hiçbir zorluk yıldırmadı. Bugünden sonra da dimdik milletçe ayaktayız, ayakta olmaya devam edeceğiz. Düşmanın onlarca yıldır hazırladığı sinsi planları hep boşa çıkardık. Bundan sonra da boşa çıkaracağız. Dileğim ve duam odur ki Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Türk milleti var oldukça var olmaya devam etsin. Tarih ve kültür bilincimiz, hep canlı kalsın ve nesilden nesle aktardığımız değerler yaşasın."

BAKAN DÖNMEZ: DÜN YAŞANANLAR BUGÜN FARKLI OYUNCULARLA YİNE SAHNEDE

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, Söğüt'te bir Yörük çadırında filizlenen ve 3 kıtaya kök salan cihanşümul imparatorluğun kurulduğu topraklarda bulunduklarını belirtti.

Bu toprakların, yiğitlikleriyle arş-ı alayı titreten nice Alperenlerin yurdu olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu topraklar, Anadolu'yu manevi fetihlerle imar eden nice erenlerin yurdudur. Cesaretleri ve yiğitlikleriyle bir devletin doğuşuna şahitlik eden Hayme Ana'ların yurdudur" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Türk milletinin kutlu yürüyüşüne Söğüt'te başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sadece şehirleri değil gönülleri de fethettik. Mütereddit kalplere huzur ve selamet getirdik. Adaleti devlet idaresine rehber kılarak 'Kenar-ı Dicle'de kaybolan bir koyunun' vebalinden kendimizi sorumlu tuttuk. İlhamını cihangir devletler kuran bir milletin azim, inanç ve kararlılığından alan fütuhat aşkıyla birlikte yürüdük. Kılıcımızı her zaman yaşatmak ve mamur kılmak için kaldırdık. Bizler, irfanı, ufku ve münevver kişiliğiyle bir milletin dirilişinin tohumlarını atan Ertuğrul Gazi'nin bu kutlu mirasının varisleriyiz. Bütün düğümleri adalet ile çözen, hoşgörüsüyle Kardinal külahını sarığa yeğleyenlerin gölgesinde huzur bulduğu kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. 'İlayı kelimetullah' uğruna canını fena eden ecdadın pak alnıyla şereflenen toprakların bugünkü sahipleriyiz."

"100 YILLIK HESAPLARIN BUGÜNKÜ TEMSİLCİLERİ"

Tarih önünde sorumluluklarının ağır olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Dün yaşananlar bugün farklı oyuncularla yine sahnede. 100 yıllık hesapların bugünkü temsilcileri bölgeyi ateşe atmaktan çekinmezken bizler, milletimizin sağduyusuyla, ferasetiyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle bu dönemden daha da güçlü çıkacağız. Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişimindeki gibi milletimiz istiklal ve istikbaline yönelen her tehditte Söğüt ruhunun ne kadar canlı ve diri olduğunu bir kere daha bütün dünyaya gösterdi." dedi.

Söğüt'ün kendileri için bir mekanın çok ötesinde bir anlama sahip olduğuna değinen Dönmez, şunları aktardı:

"Devlet idaremizin temel felsefesini oluşturan anlayış Söğüt'te hayat bulmuştur. Osmanlı devlet idaresinin kökleri üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık birikiminin ardında Söğüt'te temelleri atılan bu köklü devlet geleneğimizin izleri de vardır. Çünkü, bizim yönetim anlayışımızın kökeninde insan vardır. İnsanların rahatı, huzur ve selameti vardır. Hayatlarına dokunmak, onlarla hemhal olmak vardır. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdü dün olduğu gibi bugün de hala bizlerin yol göstericisidir."

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Dönmez, her zaman Türkiye'nin uzun dönemli hedeflerine ulaşması için en ağır yükün omuzlarında olduğu bilinciyle hareket ettiklerini bildirdi.

Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra da bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Milletimizin bizlere tevdi ettiği emaneti daha yukarı taşımak için var gücümüzle, gece gündüz gayret içerisindeyiz. Biz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme noktasında ortaya koyduğumuz hedeflere inanıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin son 16 yıllık siyasi ve ekonomik serüveni, içeride ve dışarıda, bilinçli veya bilinçsiz, olumsuz bütün senaryo ve tahminlerini boşa çıkararak ilerledi. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç bugün ortaya atılan olumsuz öngörülerin de temelsiz kalacağı ve haksız çıkacağı bir dönem olacaktır. Bu noktada bizlere düşen görev duraklamadan, ara vermeden çalışmaya devam etmektir."