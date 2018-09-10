Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden uzaklaştıkça, geçmişten geleceğe kurduğu köprüyü güçlendirdikçe büyüdüğünü, geliştiğini ve güçlendiğini belirterek, yeni yönetim sisteminin bu konuda bir milat olacağını bildirdi. Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla yayınladığı mesajında, Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te açtığı kapıdan akın akın Anadolu’ya giren, buradaki kardeşleriyle kucaklaşarak hep “Kızılema”sını arayan ecdadın, Ertuğrul Gazi ile kendisine yeni bir istikamet belirlediğini ifade etti.

Bugün bir kez daha, Söğüt’te, Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi’nin anıldığını ifade eden Erdoğan mesajında, şunları kaydetti: “Bir obadan bir devlet çıkartan, bu devleti de 3 kıta 7 iklime hakim kılan ecdadımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Ertuğrul Gazi’nin mücadelesi, milletimizin bir olduğunda, beraber olduğunda, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir. Bunun için biz, aradan geçen 7 asrı aşkın zamana rağmen, ecdadımızla aynı idealler uğrunda mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bunun için ‘tek millet’ diyoruz, ‘tek bayrak’ diyoruz, ‘tek vatan’ diyoruz, ‘tek devlet’ diyoruz. Atalarımız, ‘Ekşi koruk sabırla tatlı üzüm olur’ der. Biz de sabırla hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz.”



ECDADIN İZİNDEYİZ

Ertuğrul Gazi’nin Osmanlı çınarını toprakla buluşturmasıyla, Fatih’in İstanbul’u fethi arasında yaklaşık 1,5 asır olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden henüz bir asır bile geçmedi. Buna rağmen, katettiğimiz mesafeyi çok önemli ama asıl menzilimizi düşündüğümüzde yetersiz görüyoruz. Türkiye, içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden uzaklaştıkça, maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdikçe büyümekte, gelişmekte, güçlenmektedir. Yeni yönetim sistemimiz, inşallah bu konuda bir milat olacaktır. Bizim ecdadımız yıkarak, yok ederek değil inşa ederek, yaşatarak medeniyetler kurmuştur.

Bugün Türkiye olarak biz de aynı yoldan gidiyoruz. Gerek ülkemizin içinde, gerek bölgemizde, gerekse dünyada kendimizle birlikte tüm kardeşlerimizin güvenliği, huzuru, refahı, geleceği için gece gündüz çalışıyoruz. Bu topraklarda Ertuğrul Gazi’nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, Allah’ın izniyle, bizden sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız. Bir ayağımızı kendi topraklarımıza sıkı sıkıya basarken, diğeriyle bölgemizi ve dünyayı, siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işlemeyi sürdüreceğiz.”