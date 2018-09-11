Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine ağır eleştirilerde bulunan İnce, özetle şunları söyledi:

∂ Seçimde çelişkiler ve çift başlılık oldu. Partinin genel başkanının aday olması lazım. Billboardlarda ikimizin fotoğrafı var ama kim aday? Partinin genel başkanı olacak kişi cumhurbaşkanlığına da aday olmak zorundadır, çaresi yoktur.

∂ (Kılıçdaroğlu’na rakip olmam) sözü: Kendisi Baykal’ın evinden çıkarken ‘ben genel başkanlığa aday değilim’ dedi sonra da aday oldu. Şartlar değişti. Şimdi ortada yeni bir durum var. Benim oyum partinin oyunun çok üstünde.

∂ Siyasette ‘tavı kaçmak’ diye bir tabir vardır. Olmuyorsa bırakacaksın. Kurultay için bu kadar imza toplandı. Bu direnç sayesinde kaybediyoruz. İnatlaşma olmamalı. Değişim lazım, demokrasi lazım. CHP’de özgüven eksikliği var, bunu aşmalıyız. Seçim öncesinde AK Parti kongresini yaptı, İYİ Parti de yaptı biz niye yapmıyoruz?

∂ Şu anda partiyi yönetenler iddialı değil, yüzde 23’e 25’e razılar, ben ise razı değilim. Onlar Çankaya’ya Beşiktaş’a razılar. Ben ise Erzurum’u Nevşehir’i Konya’yı istiyorum. Bundan sonra sorumluluk, imza vermeyen kurultay delegeleri ile partiyi yönetenlerindir. Kurultay için yeni bir imza sürecine girmeyeceğiz.

∂ Seçimden ancak 66 gün sonra sonuçlarını değerlendirdiler. Ancak adayları olan beni PM’ye çağırmadılar, buna gülüyorum.

İSTANBUL’A ADAY OLACAK MI?

∂ Ben önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bunda kararlıyım. Benim İstanbul adaylığım konusunda bir talebim yok. Bana bunu söyleyenler var. Partim böyle bir teklifle gelirse, ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım’ derim. Şu da olur tabi. Bugün İstanbul’u alacak olan bir belediye başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayıdır.

Ben siyasetin gerekliliğini söylüyorum. Aday olmak ve kazanmak lazım. Benim üzerimden konuşmayalım bunu. 25 yıllık AK Parti saltanatını yıkacak bir kişi cumhurbaşkanlığını da alır. O kadar popüler olur ki, ne CHP genel başkanı kalır, ne aday Muharrem İnce kalır. Kazanırsa mutlaka cumhurbaşkanı adayı o kişi olur.