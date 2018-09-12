Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine  verdiği dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun partisinin İl Başkanları  Toplantısı'ndaki konuşmasında, Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden ifadeler  kullandığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bölümlere yer verilen dilekçede,  Erdoğan'ın "sivil darbe yaptığına" ilişkin iddiaların tamamen Fetullahçı Terör  Örgütü (FETÖ) söylemi niteliğinde olduğu ve örgütsel amaca hizmet ettiği  kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik  ısrarlı bir şekilde ve hakaret kastıyla "tek adam" yakıştırmasında bulunmasının  yurt içi ve dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonu ve otoriterlik  propagandasının bir yansıması olduğu vurgulanan dilekçede, şu ifadelere yer  verildi:

"Bilindiği gibi FETÖ öncülüğünde Cumhurbaşkanımıza yönelik 'tek adam'  algısı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda yaygın bir kampanya  başlatılmıştır. Davalı ve genel başkanı bulunduğu parti tarafından da bu kampanya  sahiplenilmiş ve Cumhurbaşkanımız hakkında 'tek adam' algısı oluşturmak için  yoğun bir çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüyle ortaya  çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın darbe girişimine meşruiyet  kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında 'diktatör  devrildi' algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir  tereddüt bulunmamaktadır. Bu amaç doğrultusunda davalı ve genel başkanı bulunduğu  siyasi parti hala ortak bir politika çerçevesinde Cumhurbaşkanımız hakkında  haksız ve mesnetsiz isnatlarda bulunmakta ve kamuoyunu bu isnatlara inandırmak  hususunda yoğun bir gayret sarf etmektedir. Bu propagandaya yurt içi ve dışında  PKK ve FETÖ ile müzahir unsurlar da aktif destek sağlamaktadır."

"Benzer şekilde defalarca saldırıda bulunmuştur"

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarında Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a yönelik "döviz baronlarının adamı" tabirinin hakaret teşkil ettiği ve  müvekkilinin siyasi hayatı, benimsediği ilkeler ile verdiği mücadele  gözetildiğinde gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı.

Kılıçdaroğlu'nun daha öncede benzer ifadeler kullandığı bildirilen  dilekçede, bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki yeni Türkiye'ye  tahammülü olmayan döviz baronlarının finansal oyunlarına katkı, hiçbir risk  almadan yıllardır paradan para kazanan söz konusu kesime destek sağladığına  değinildi.

Dilekçede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ısrarla sürdürdüğü  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Man Adası'nda parası olduğuna ilişkin gerçek dışı  beyanının kamuoyunda karşılık bulmadığı gibi söz konusu iddianın gerçekle  ilgisinin bulunmadığının yargı önünde de birçok kez ortaya konulduğuna işaret  edildi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti  çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülmesinin mümkün olamayacağı ifade  edildi.

Benzer olaylarda verilen emsal kararlarda da kişilik haklarının ihlal  edildiği anımsatılan dilekçede, emsal kararlara yer verildi.

Manevi tazminat talebinin yasal şartlarının oluştuğu ve hükmedilecek  manevi tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiğine işaret edilen dilekçede,  "Davalı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına benzer şekilde defalarca  saldırıda bulunmuştur. Davalının konuşmasına hakim olan ve bir siyasetçiye  yakışmayacak düzeydeki bu çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata  hükmedilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan, 9 Eylül 2018'de partisinin İl Başkanları  Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına  saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Suç duyurusu

Erdoğan'ın avukatı Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  verilen suç duyurusu dilekçesinde de Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarıyla  TCK'nın 299. maddesindeki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği ifade  edilerek, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan da kamu davası açılması istendi.