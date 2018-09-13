AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün gece bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni  görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Buna göre, eski müsteşar yardımcılarından Cihad Erginay Türkiye'nin  Madrid Büyükelçiliğine, Kaan Esener Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi  Temsilciliğine, Mehmet Kemal Bozay Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki  Daimi Temsilciliğine, Murat Ateş Brezilya Büyükelçiliğine, Ümit Yardım Viyana  Büyükelçiliğine atandı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet  Samsar Moskova Büyükelçisi, Kafkasya Orta Asya Rusya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü  Şefik Vural Altay  Buenos Aires Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Bakan Çavuşoğlu'nun ataması yapılan büyükelçileri aramaya devam ederek  yeni görevlerini bildireceği öğrenildi.