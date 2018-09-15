Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye çok yakında bu dalgayı aşacaktır ama fırsatçılık yapanları da fedakarlık yapanları da unutmayacaktır” dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önüne gelen bakıyorsun zam üstüne zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın ama fırsatı yakalıyor ya oradan giriyor. Bu suistimalleri yapanlara gereken dersleri vermemiz lazım” dedi.

Bazılarının fırsattan istifadeyle milletin kafasını bulandırmak, moralini bozmak için bir sürü yalan yanlış haberler yaydığını kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Bu stokçulara gereken cevabı gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığımız verecek. Buralara baskınlar yapmak suretiyle ‘Sen stokçuluk mu yapıyorsun, gel bakalım bunun bedelini öde.’ Bunlara bunun fırsatını vermeyeceğiz. Çünkü stokçuluk Türkiye’de benim normal esnafımı ciddi manada sıkıntıya düşürüyor.”

Okul kitaplarının basılamadığından sağlık ve ilaç hizmetlerinin aksayacağına kadar pek çok dedikodunun üretildiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Okul kitapları meselesini dün Bakanımla da görüştük, biz çözdük. Herkes kendini aldatıyor. Burası bir kabile devleti değil. Halbuki ne okul kitaplarında ne sağlıkta ne ilaçta ne de diğer hizmetlerde herhangi bir sıkıntı. Devleti bu tür manipülasyonlarla köşeye sıkıştırarak haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara asla meydanı bırakmayacağız.”

Erdoğan, “Bu dönemler, bize karşı karınlarındaki hayasızlığı dökenleri tespit etme yanında, halisane bir şekilde yanımızda olanları da görme imkanı bulduğumuz dönemlerdir. Kim yanımızda kim değil? Bunu görüyoruz.” dedi.

Bu dönemlerin; fırsatçılık, stokçuluk yapıp kendi ülkesine ve milletine ihanet edenler yanında, imkanları sonuna kadar zorlayıp üretime, yatırıma ve istihdama devam edenleri de tespit ettikleri dönemler olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu dönemler ülkenin ve milletin çıkarlarını şahsi siyasi ve ekonomik çıkarlarının üzerinde tutanların, diğerlerinden ayrıştığı günlerdir. Bunları şimdi gayet iyi tanıyoruz” ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASINI ELEŞTİRDİ

Faizi yöneticilerin belirlediğini ancak enflasyonu yöneticilerin belirlemediğini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti: “Enflasyon faizin akışıyla oluşur. Bugüne kadar Merkez Bankası defalarca, şu 16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde enflasyonu açıklamıştır ama hiçbir kez enflasyon Merkez Bankasının açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl ortasında Merkez Bankası enflasyonu tekrar revize ediyor. 3. çeyrekte tekrar revize ediyor. Niye? Madem biliyorsun bu işi. Faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken niye tutmuyor? Bu gerçekleri şimdi ekim ayında da göreceğiz.”

Merkez Bankasının dün yüksek oranda faiz artırımına gittiğini hatırlatan Erdoğan, “Diyor ya ‘Bağımsızlık’, hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez” dedi. Yatırımları da güncellemeye aldıklarını bildiren Erdoğan, “Sıfırdan bir yatırım şu anda düşünmüyoruz. Olmazsa olmaz fevkaladeliği olan yatırımlar olabilir ayrı bir konu. Ama bunun dışında başlayacağız nereye kadar gelmiş yüzde 90’a kadar gelmiş bunu bitireceğiz, 80’e kadar gelmiş bitireceğiz, 70’e kadar gelmiş bunları bitireceğiz. Burada müteahhit firmalarımızı da mağdur etmeyeceğiz” dedi.

ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’da Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Azerbaycan ile stratejik ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunda Rusya ve İran’la üçlü düzeyde görüşmelerin yapıldığını belirterek, “BM’de de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin bu çabalarına da tüm dünya ve kurumlardan da ciddi bir destek gelmektedir” ifadelerini kulandı.