Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

BAKÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan'ı ilk tanıyan devletin Türkiye Cumhuriyeti olması asla tesadüf değil kemik kardeşliğimizin tabii sonucudur" dedi.

Azadlık Meydanı'nda, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılarak bir konuşma yapan, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için toprağa düşen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu şehitlerin fedakarlıkları ve cesaretleriyle geride nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destan bırakarak Türkiye ve Azerbaycan'ın ebedi kardeşliğinin nişanesi olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 ayrı şehitliği olan bir ülkeyiz. Bin 132 şehit mezarıyla Azerbaycan, Türkiye'den sonra en fazla şehitliğimizin ve şehit mezarımızın bulunduğu ülkedir. Burada koyun koyuna yatan şehitlerimiz aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki kader ortaklığının da timsalidir. Türkiye ve Azerbaycan geçmişi bir, kültürü bir, dili bir, dini bir iki kardeş ülkedir."

Erdoğan, "Bugün sadece Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin destansı mücadelesiyle Bakü'nün zulümden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bizler aynı zamanda aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan, 'iki devlet bir millet' diyerek sembolleştirdiğimiz kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz. Bugün, 15 Eylül 1918 tarihinde kazanılan bu büyük zaferi küçük, önemsiz göstermeye çalışan bazı çevreler olduğunu biliyoruz. Buna teşebbüs edenler o dönemde aldıkları ağır yenilginin utancını hala unutamayanlardır." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan'ın en büyük sıkıntı kaynağı Yukarı Karabağ'ın Türkiye için de aynı derecede sıkıntı kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye olarak problemin çözümü için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu çabaları sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceklerine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yıllardır vatan hasretiyle hayatlarını sürdüren 1 milyondan fazla kardeşimizin artık gözyaşları dinsin istiyoruz. Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir. Türkiye'nin bu konuda tavrı bellidir, nettir, kesindir.

Yukarı Karabağ meselesinde öncelikle adım atması gerekenler işgalciler ve 1 milyon kişinin yüreğini memleket özlemiyle yakanlardır. Elbette biz bütün komşularımızla iyi ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi istiyoruz ancak Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir. Bundan sadece 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur."

125 bin Azerbaycanlı ülkemizde tahsil gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın sadece siyasi ve askerî değil aynı zamanda ticari, ekonomik, kültürel ve diğer bütün alanlarda en önemli ortağı konumunda olduğunu vurguladı. Bağımsızlıktan bu yana Türkiye'de eğitim almış Azerbaycanlıların sayısının 125 binin üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, hala 15 binden fazla Azerbaycanlı öğrencinin Türk üniversitelerinde tahsil gördüğünü ifade etti.

Erdoğan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gibi müştereken hayata geçirdikleri projelerin tüm bölgeye damgasını vurduğunu söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'daki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnşallah Azerbaycan da çok yakında Türkiye'de aynı konuma gelecektir" dedi. İki ülkenin askerlerinin ortak tatbikatlar gerçekleştirirken Afganistan gibi dünyanın değişik bölgelerinde birlikte faaliyet gösterdiğini aktaran Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu başarılarda, Ümummilli Lider Haydar Aliyev'in vefatına kadar sergilediği dirayetli liderlikle aziz kardeşim İlham Aliyev'in gayretlerinin çok büyük bir payı vardır" diye konuştu.