Programda konuşan Bakan Soylu, Türkiye’de yaşanan her günün, elde edilen her bir kazanımın bir bedeli olduğunu vurgulayarak “Ne elde ettiysek öncesinde ya alın teri döktük ya da canımızı, kanımızı, evlatlarımızı verdik. Başka milletleri sömürge yapıp zenginleşmedik, kimsenin düzenini bozmadık. 15 Temmuz gecesi kendini tankın önüne atan insanlarla Menderes ve arkadaşlarının korumaya çalıştıkları arasında bir fark yoktur. 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçerek tarihin en büyük yönetim reformunu gerçekleştiren Türkiye, Menderes ve arkadaşlarının canları pahasına verdiği demokrasi mücadelesinin boşa gitmediğini göstermiştir” dedi. ABD’nin gizli 12 Eylül belgelerinin yeni yayınlandığına dikkat çeken Soylu şunları söyledi: Bir yayın kuruluşu, yabancı istihbarat örgütlerinin o darbe ile ilgisini kanıtlayan yazışmaları paylaştı. Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi, bilmediğimiz bir şey de değildi. Türkiye’de demokrasiyi kesintiye uğratma için yapılmış her eylemde mutlaka bu ülkenin sınırları dışında yapılmış bir kurgu vardır. Üzerinden yıllar geçti, hala uğraşıyorlar. 15 Temmuz’da denediler. Fırsat bulsalar yine yapacaklar. O açıklanan belgelerden, bizim burada söylediklerimizden asla utanmayacaklar. Çünkü birilerinin dünya tasavvuru bizimki gibi değil. Suriye’de insanlar ölmüş, Türkiye’de terör olmuş, dünyanın gençleri uyuşturucu krizine müptela olmuş, Afrika’da 9-10 yaşlarında çocuklar savaşıyorlarmış umurlarında değil. Onların dünyası karanlık bir dünya. Onun için o haberlerle hiç ilgilenmedik. Yeni keşfettiğimiz bir şey değildi. Biz bütün darbelerin içini de dışını da biliyoruz.