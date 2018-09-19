Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisince Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde partilerine en az oy desteğinin CHP'den geldiğini söyledi.

CHP'nin oylarının büyük oranının HDP'ye gittiğini iddia eden Türkkan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bütün çalışmalarda en az oyu CHP'den aldık. Biz Muharrem İnce'nin asla ikinci tura seçilemeyeceğini ortaya koymuştuk. Türkiye'de solun gerçekten oy oranı belli. Bu durum 1944'ten beri devam ediyor. Bunu anlatamadık. 'HDP barajı geçsin' diye CHP seçmeninin oyları HDP'ye gitti. CHP ile ittifak çok istediğimiz bir şey değildi. 15 vekili bize vermediler, demokrasiye verdiler. Biz onları ne grubumuza aldık ne de görev verdik. Demokrasinin arızasını giderdiler. O da bir siyasi partinin üzerine düşen bir vazifedir. İttifakımız bundan sonra bir kişi ile olacak; o da milletle. Onun dışında ittifak söz konusu değil. İYİ Parti kendi adaylarıyla seçime girip hiçbir parti ile ittifak yapmayacaktır."