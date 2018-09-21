Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP İstanbul’da bir aday çıkartarak kendi kendini kandırarak Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

MHP’yi takip eden muhabirlerle önceki akşam yemekte bir araya gelen Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı’nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin (CHS) tartışmaya açılacağını dile getiren MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi:



3 BÜYÜKŞEHİR UYARISI

3 büyükşehir, Türk siyasetini yönlendiren şehirlerdir. 3 büyükşehirde mutlak suretle Cumhur İttifakı temelinde uzlaşan, CHS’den yana olan bir sonucun elde edilmesi hem sistemin kökleşmesi, yerleşmesi hem de Türkiye’nin demokratikleşme sürecine girmesi ve toplumun normalleşmesi açısından önem arz etmektedir. 3 büyükşehirde sonuç HDP ile CHP’nin ‘Biz burayı kazandık’ sözü olursa bu takdirde ikinci yapacakları iş hemen o gece ‘Recep Tayyip Erdoğan istifa etsin, CHS meşruiyetini kaybetmiştir. Hemen parlamenter sisteme dönelim’ olur. Nasıl döneceklerse? Bu tartışmayı sabırsızlıkla bekleyen birçok kişi de var.



KAYYUM BELEDİYELERİ

30 büyükşehirde, CHP-HDP eklemlenmiş bir yapıda seçime girer ve adayların içerisinde PKK yanlısı veya PKK’lı kişiler de aday gösterilir, bundan da sonuç alınırsa, bu defa terörle mücadelenin bir boyutu tartışmaya açılır. Türkiye, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında 101 büyükşehir il, ilçe, belde seçim çevresini kayyuma götürmek mecburiyetinde kalmıştır. 94 tane PKK’lı belediye 8 tane de FETÖ’cü belediye yönetimi vardı. Bunların tekrar sonuç alması hâli terörle olan mücadeleyi sıfırlar. Kayyum atanmış belediyeler mutlak suretle PKK ve FETÖ kontrolünden çıkarılmalıdır.



İTTİFAK, MISIR PÜSKÜLÜ DEĞİL Kİ

AK Parti’nin aynı yerde aday çıkarması ittifakın ruhunu zedelemez. Bizim çıkardığımız yerlerde onlar da çıkarabilir. Hadi gelin burada beraber bir aday etrafında bütünleşelim denilebilir. İttifak mısır püskülü değil ki en ufak bir rüzgârda sallansın. CHS’den geri dönüş olmaz. Olursa çok büyük kaoslar yaşanır. O sebepten dolayı ne gerekiyorsa yapılacaktır.

(AK Partiden çok istekli yaklaşım gelmiyor) Doğru bir davranış. Ülkeyi yönetiyorlar. Hemen aceleyle, dolduruşla, dört lafla bir strateji ortaya koyarlarsa, işleri var. Recep Tayyip Erdoğan Bey’in böyle bir boşluğa düşeceğini zannetmiyorum. Çok daha dikkatli davranacak ve tecrübesini konuşturacaktır. Af konusu da aynı şekilde hiç tesir etmez. İttifak bunların varlığı üzerine kurulmuş değil ki ayrışma olsun. Ekonomi politikasındaki tedbirler geciktiği takdirde, sonucu mahalli idareler seçimlerine değişik şekillerde yansır.



KENDİ KENDİMİZİ KANDIRMAYIZ

Aday çıkaracağımız yer olur, çıkarmayacağımız yer olur. İstanbul’da çıkarttığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli. Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, ‘bizim de adayımız var’ demenin bir manası var mı? Olmayacak olan bir şeye ‘Olur’ damgası vurarak kendi siyasetimizi şekillendirmeye çalışmıyoruz. MHP İstanbul’da bir aday çıkartarak kendi kendini kandırarak Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez. Ankara’ya, hepsine bakacağız, çalışıyoruz.

CHP, ATATÜRK'ÜN MİRASINI MİLLETE İADE ETMELİDİR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İş Bankasının CHP’nin elindeki hisseler konusunun Türkiye’nin her siyasi tartışmasında gündeme getirilen bir mesele olarak görüp, çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “CHP’nin Atatürk’ün mirası diye nitelendirilen yüzde 28’lik hisseyi Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin mesele kalmaz” dedi.



ERDOĞAN KABUL ETMEMELİ

Bahçeli, Katar’ın hibe ettiği uçağa ilişkin de “Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Türkiye’de uçak ihtiyacı varsa, bunun piyasası neredeyse kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.



MHP’NİN GÖRÜŞÜ DE ESADSIZ BİR SURİYE

MHP lideri, İdlib’deki gelişmeleri değerlendirirken de şunları söyledi: Soçi’de yapılmış olan toplantıdaki mutabakat Türkiye için hayırlı olmuştur. Bu konuda Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu kararlı duruş bu sonuca ulaştırmıştır. Esad’la Recep Tayyip Erdoğan Bey’in bir görüşmeye zorlamanın, dayatmanın kime ne faydası olacak. CHP bu aklından vazgeçmelidir. MHP’nin görüşü de Esadsız bir Suriye’dir. Sayın Cumhurbaşkanı görüşmeye kalkarsa tarihî hata yapar. İdlib konusunda Rusya ile uzlaşmaya varılması doğru bir karardır, Türkiye’ye göçü önler.