Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda düzenlenen “Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü” imza törenine katıldı. Soylu, geçen yıllar içinde trafik konusunda çok önemli adımlar attıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini belirterek, son 10 yılda trafikteki araç sayısı yüzde 60 oranında artmasına rağmen kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 17 azaldığını vurguladı. Soylu, Bakanlık olarak trafikle ilgili çalışmalarda denetim, farkındalık ve eğitim başlıklarına ağırlık verdiklerini, denetimin, bu işin olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi. Süleyman Soylu, geçen bayramda uygulamaya aldıkları “kırmızı düdük” kampanyasından ciddi geri dönüşler aldıklarını ve kampanyanın tuttuğunu ifade etti.

Özellikle trafik konusunda çocukların eğitiminin, gelecekteki kazaların azaltılması için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Soylu, “Ailenin kontrolünü çocuktan başlatacağız. Eskiden ataerkil aileler, anaerkil aileler vardı. Şimdi ‘çocukerkil’ ailelerle beraber bu işi çözeceğiz inşallah” diye konuştu.

Program sonunda gazetecilerin ABD’nin yayınladığı terör raporunda FETÖ elebaşı için ‘din adamı’ ifadesi kullanılması, PYD/YPG’nin listede bulunmamasına ilişkin soru üzerine Soylu, “Kırmızı düdük öttürüyoruz.” dedi. Soylu, “ABD’ye mi?” sorusuna da “Kırmızı düdük, evet.” karşılığını verdi.

Rafadan Tayfa trafik denetçisi olacak

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da trafik bilincinin geliştirilmesinde denetimin ötesinde insanlarda bir farkındalık oluşturulması ve bunun eğitimle taçlandırılmasının önemine vurgu yaptı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise çizgi film karakteri Rafadan Tayfa’nın trafik denetçisi olacağını ve kırmızı düdüğüyle yolda yanlış yapanları denetleyeceğini söyledi.