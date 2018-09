Türkiye Gazetesi

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, 2019’un mart ayında yapılacak yerel seçim hazırlıklarına yoğunlaştıklarını ve partili kadınların bu süreçte aktif rol alacağını belirtti. Taşlıçay, yerel seçimler için teşkilattaki kadınların kapı kapı dolaşarak, partinin ve Türkiye’nin çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili proje ve çalışmalarını kadın seçmene anlatacağını, sorunlarını dinleyip, onlarla dertleşeceğini ifade etti. Çalışmaların ekim ayından itibaren başlayacağını anlatan Taşlıçay, her il ve ilçedeki kadın kollarının hedeflerinin belirlendiğini vurguladı. Türkiye genelinde, 5 ayda 5 milyon kadının kapısının çalınacağına işaret eden Taşlıçay, şunları söyledi: “Kadınların sadece kapısını çalmayacağız; her bir kadınımız, telefon rehberindeki kadınları da ister aynı ilde olsun ister başka ilde olsun herkesi tek tek arayacak. Ne girilmedik ev bırakacağız ne telefon rehberlerimizde aranmadık kimse bırakacağız. Dinleyeceğiz, dertleşeceğiz, anlatacağız. Sıkılmadık el, temas kurulmadık göz, dokunmadık gönül, aranmadık telefon bırakmayacağız. 5 milyon kadın neredeyse 5 milyon aile yapar. Her bir ilçe kadın kollarımızın hedeflerini belirledik. Bu seçim, kadınlarımızın seçimi olacak.”