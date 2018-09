Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Kalın'ın açıklamaları özetle şöyle:



İDLİB MUTABAKATI: Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleriyle varılan mutabakat büyük insani kriz önlendi. İdlib saldırısı bu sayede önlenmiş oldu. Bu mutabakat neticesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Bunun detayları MİT, TSK ve özel kuvvetler birlik içerisinde Ruslarla birlikte sahada çalışıyorlar.



MENBİÇ DEVRİYESİ: ABD ile varılan Menbiç mutabakatının uygulanması büyük önem arz ediyor. Ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. 90 günlük takvim konulmuştu, daha fazla vakit geçirmeden bunu uygulanması büyük önem arz ediyor. Menbiç yol haritasının herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Ortak devriye yakında başlayacak. Şunun altını çizmek istiyoruz. Menbiç yol haritası önemli bir anlaşma. Buna sadığız, gereğini yapacağız. Eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin PYD ile angajmanın devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Buradan tekrar bunu duyurmak istiyoruz. Bir tarafta yol haritasını uygularken, YPG’ye silah medya siyasi desteğinin verilmesi kabul edilemez. Verilen her destek PKK terör örgütüne verilmiş bir destek demektir.



MİT BAŞARISI: MİT ve TSK'nın yurt dışında yürüttüğü operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şunu bilsinler ki; 1 yıl sonra da olsa 5 yıl sonra da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler adaletin önüne çıkarılacaktır. FETÖ operasyonları da her yerde devam edecek. Her an her yer her şey olabilir. Başka yerlerde olduğu gibi operasyonlar olabilir, FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir.



BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI: Cumhur İttifakı geçtiğimiz seçimlerde çok önemli katkılar sundu. Bunun muhafaza edilmesi önem arz ediyor. Bunun detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız çalışacak. Sayın Bahçeli'nin yerel seçimlerde İstanbul adayı çıkarmayacak olması memnuniyet verici.



HİBE UÇAK TARTIŞMASI: Burada devletin bütçesinden 1 TL bile çıkmış değil. Kimsenin şahsi malı değildir, bu Katar'la iyi ilişkilerin bir göstergesidir. Bunun üzerinden yeni polemikler üretmeye gerek yoktur. Devletin envanterindeki diğer unsurlar nasıl hizmet ediyorsa, o şekilde hizmet edecektir.

İDLİB SINIRLARI ANKARA'DA ÇİZİLDİ!

Millî Savunma Bakanlığı, İdlib'de oluşturulacak silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarının Ankara'daki toplantıda belirlendiğini açıkladı. Toplantıda coğrafi yapı ve yerleşim alanlarının özellikleri dikkate alınarak adım atıldığı öğrenildi. Benzer açıklama Rusya'dan da geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askerlerin İdlib’de silahsızlık alanının kesin sınırlarını belirlediklerini açıkladı. Lavrov, El Nusra terör örgütünün İdlib’de silahsızlık alanından Ekim ortasına kadar çıkması ve ağır silahların da çıkartılması gerektiğinin altını çizdi. Bakan, Moskova’nın Washington’un Suriye’de üstünlük kurma çabalarını durdurmaya çalışacağını da belirtti.