Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kadın kolları tarafından “Kadınlar Güçlensin, Türkiye Büyüsün” temasıyla düzenlenen Genişletilmiş İstişare Toplantısı’nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün İdlib’de yaşanan krize ilişkin Türkiye’nin katil Esad ile görüşmesi gerektiğini söylemişti. Yaptığı konuşmalarda bu önerisini sürekli yineleyen CHP liderine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den cevap geldi. Bahçeli şunları söyledi: İdlib krizinin çözümü için katil Esad ile işbirliği ya da görüşülmesinin zorunlu olduğunu söyleyenler akıllarını başlarına almalıdır. Terör örgütleri ile mücadele eden Türkiye’yi eline kan bulaşmış bir katille aynı masaya oturtma heves ve densizliği eğer ihanet ve iş birlikçilik değilse, kesinlikle gafilliktir. Suriye’nin huzur ve istikrarı için Türkiye tüm gayretiyle mücadele etmektedir. Millî bekamızın savunulması kararlı ve tavizsiz ölçüde sürdürülmektedir. İdlib’de oluşturulan gözlem noktaları da bu kapsamda görevini başarıyla icra etmektedir. Suriye’nin geleceğinde ise tek söz sahibinin Suriye halkı olduğu asla unutulmamalıdır. Ve de zalim Esad’la gidilecek hiçbir yer yoktur, olamayacaktır.



DESTEĞİMİZ TAMDIR

Bahçeli “Televizyonların canlı yayınladığı Tahran Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İdlib’de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi ve Türkiye’ye yönelik muhtemel bir göçün başlamasının önüne geçilmesi için yaptığı ateşkes çağrısı önemlidir, değerlidir. Kaldı ki 20 Eylül 2018 tarihinde toplanan Millî Güvenlik Kurulunda alınan kararlar da son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır” değerlendirmesini yaptı. Gerek İdlib gerekse de Suriye’nin diğer bölgelerinde yapılan operasyonlarda sivil halkın can güvenliğinin korunmasının, Türkiye’nin hazmedemeyeceği göç dalgasının önüne geçilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin yeni bir göç akının üstesinden gelemeyeceğini belirtti. Bahçeli, Suriye’de bulunan diğer ülke güçlerinin aynı hassasiyeti göstermesi ve Türkiye’yi anlamaları gerektiğini bildirdi.

ABD’nin terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmediğinin altını çizen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: ABD gerçekten bölgede kalıcı barış ve istikrar istiyorsa terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktan vazgeçmelidir. Anlaşıldığı kadarıyla, ABD’nin Suriye’de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD’nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır. Üstelik bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle iş birliği yaparak samimiyetsizliğini açıkça göstermiştir. Buna karşılık yapılacaklar bellidir. Hangi isim altında yer alırsa alsınlar kafaları koparılmalıdır. Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarla teröristleri etkisiz hâle getirmesi, bu operasyonlar ile sözde elebaşlarının imha edilmesi memnuniyet vericidir.