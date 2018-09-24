Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ben sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin gönüllü elçileri olan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış 6 milyon vatandaşı bulunuyor. Bu vatandaşlarımız hayatın her alanında ciddi varlık gösteriyor.

Siz yaşadığınız ülkelerde ne kadar güçlü konumda olursanız Türkiye de o derece güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa kardeşlerine, dostlarına, mazlumlara, mağdurlara o derece sahip çıkar.

Türkiye'nin unutmayın bir fiziki coğrafyası var bir de gönül coğrafyası var.

Ülkemizin gönül sınırları aslında fiziki sınırlarının çok çok ötesindedir. İşte bunuun için coğrafi bağımız bulunmasa da Arakanlı kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için yollara düşüyoruz.

İşte bunun için Türk cumhuriyetlerindeki akrabalarımızla bağlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz.

Amerikalı Müslüman kardeşlerimizle bizim sınırları aşan mesafe engel tanımayan gönül coğrafyamızın içindedir.

İlk kıblemiz Kudüs'ü, işgalcilerin ve Filistinlilere devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz.

İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs'ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz.

Erdoğan, (Arakan, Suriye ve Filistin'de yaşananlara işaret ederek): Tüm bu sorunların çıkmaza girmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel barış ve istikrarın garantörü kuruluşların acziyetini elbette kabul ediyoruz. Bu kuruluşların, yapıları gereği, çoğu zaman küresel barıştan ziyade, belli güçlerin çıkarlarının korunmasına hizmet ettiklerini biliyoruz.

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