İsmail KAPAN

ANKARA - NEW YORK

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Tabii bu noktada özellikle Suriye’deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarfetmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye’nin geleceği için en büyük sorun, Fırat’ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. Tabii bir taraftan da malum İran’daki son meydana gelen terör eylemi... Böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. Bu arada İran yönetimine geçmiş olsun derken, tüm İran halkının da başı sağ olsun diyorum. Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmeler de gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor.”



TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ

Bir gazetecinin ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil” cevabını verdi.

MHP’nin hazırladığı ve bugün TBMM’ye sunmayı planladığı af tasarısına ilişkin görüşü sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

“Konuyla ilgili bazı açıklamaları duyduk. Fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir af, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız. Ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız veya nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu. Bunlar üzerinde çalışırız.”



İTTİFAK HASSASİYETİMİZ SÜRÜYOR

“Yerel seçimlerde MHP ile bir ittifak görüşmesi olacak mı?” sorusu üzerine Erdoğan, şu anda seçimlere uzun bir zaman olduğunu, bu zaman dilimi içinde liderler olarak görüşmeye her zaman açık olduklarını belirtti. Erdoğan, “AK Parti olarak bizim şu anda bütün hedefimiz tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir, ona göre hazır olmaktır ve şu anda biz Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz, böyle bir dayanışma içinde olmayı arzu ederiz” değerlendirmesinde bulundu.



AÇILIŞ 29 EKİM’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanı’nın açılışının ertelendiğine dair haberlerle ilgili soruyu ise “Öyle bir şey yok. Dün (önceki gün) zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim’de inşallah açılışını yapacağız. Test çalışmalarını TEKNOFEST’te yaptık. Daha önce biz bizzat oraya indik. Terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel” şeklinde cevapladı.

YENİ SİSTEMDE İLK DEVLET ZİYARETİ

New York’taki temaslarına müteakip Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret edeceklerini belirten Erdoğan, ziyaretin Cumhurbaşkanı Steinmeier’in önerisiyle devlet ziyareti niteliğinde olacağını söyledi. Erdoğan, “Kendilerine öncelikle bu davetten ötürü bir kez de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir” dedi.