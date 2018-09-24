Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinin af konusundaki kanun teklifine ilişkin "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir" açıklaması yapmıştı.Yıldız, kanun teklifinde 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika! MHP'nin af teklifi Meclis'te
24.09.2018 - 11:41 | Son Güncelleme: 24.09.2018 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi: MHP af teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Etiketler : MHP,af teklifi,
581726 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/581726.aspx
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