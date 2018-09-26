Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in daveti üzerine 27-29 Eylül’de gerçekleşecek ziyaret, aynı zamanda 7 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Almanya’ya yapılacak ilk ziyaret olacak. Almanya’ ile yaşanan sıkıntılı dönemin ardından ilişkilerin yeniden düzelmeye başladığı bir dönemde yapılacak ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ajandasında birçok önemli başlık var. ABD ziyaretinin ardından Almanya’ya geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelecek. Erdoğan’ın yapacağı ikili görüşmelerde Türkiye ile Almanya arasında siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma, kültür ve sosyal alanlarda işbirliği ve Almanya’da yaşayan Türk toplumuna ilişkin hususlar ele alınacak. Ayrıca başta Suriye olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörizm ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve iki ülkenin ortak gündeminde yer alan diğer konular görüşülecek. Erdoğan, ziyareti sırasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentisini Alman muhataplarına iletecek. Terörizmle mücadelede iş birliğine hazır olduklarını vurgulayacak olan Erdoğan, ziyareti sırasında Türkiye’de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticilerini de kabul edecek. Görüşmelerde sivil toplum kuruluşları yetkililerine ve Türkiye-Almanya İş Konseyi’nde önde gelen Alman firmalarının yöneticilerine de hitap edecek.