Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

NEW YORK

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 120’den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kurulu’na hitap ederken, başta ABD olmak üzere dünyaya terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları vurguladı:

∂ BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, zulümlere seyirci kalan bir yapıya büründü. Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM’nin yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.

∂ Zira artık dünya, İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarında değil. Niçin bu 194 ülkenin tamamı da BM Güvenlik Konseyinde temsil eden durumuna gelmesin? Gelin, BM’yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim.

∂ Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı, toplam nüfusun yaklaşık yarısına yani 3.6 milyar insana denk ise burada bir sorun var demektir.



MEVLANALI ADALET ÇAĞRISI

∂ Hazreti Mevlana, adaleti, ‘Bir şeyi yerli yerine koymak’ yani hakkı sahibine vermek olarak tanımlıyor. Gelin, bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için gelecek nesillere umut aşılayacak bir küresel yönetim sistemi kuralım.

∂ Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs’ün tarihî ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz.

∂ 3,5 milyonu Suriyeli 4 milyondan fazla sığınmacıyı, misafir ediyoruz. Sadece Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar harcadığımız tutar 32 milyar doları buldu. AB’den gelen destek sadece uluslararası kuruluşlara giriyor, o da 1,7 milyar Avro.

∂ Suriye’nin yeniden huzurlu bir yer haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Cerablus ve Rai bölgelerini DEAŞ’tan, Afrin bölgesini PKK-PYD-YPG terör örgütünden temizleyerek 4 bin kilometrekarelik bir alanı milyonlarca Suriyeli için güvenli ve huzurlu bir yer haline getirdik. Son olarak Rusya ile birlikte imzaladığımız Soçi Mutabakatıyla rejimin 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib Çatışmasızlık Bölgesi’ne yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik. Hedefimiz, Menbiç’ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemek.

∂ Terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilenmeli. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar, gelecekte bunun acısını mutlaka çekecek.



FETÖ ABD’DEN TERÖR İHRAÇ EDİYOR

∂ FETÖ’nün başı şu anda ABD’de, Pensilvanya’dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. FETÖ’nün, Amerika’nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır. Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum.

∂ Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız.

TRUMP ŞAKA GİBİ

ABD Başkanı, güvenlik güçlerinin yollarda etten duvar ördüğü, yılda bir defa yapılan BM zirvesine geç kalınca konuşma sırasını kaçırdı. Erdoğan’dan hemen önce kürsüye çıkan Trump’ın, “Benim yönetimim tarihimizdeki çoğu yönetimin ötesine geçti” sözleri salonda gülüşmelere yol açtı. Trump’ın tepkisi ise “Gülmenizi beklemiyordum” oldu. ABD Başkanı konuşmasında ise “Suriye’de Esad rejimi kimyasal silah kullanırsa harekete geçeceğiz” dedi.