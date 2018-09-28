Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

*ABD Başkanı Donald Trump ile karşılaştığınızda aranızda bir sohbet oldu mu? BM’deki hitabında Türkiye’den bahsetmemişti ancak sonrasında İdlib nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti. Bu gelişmeleri o taraftan atılmış bir adım olarak düşünüyor musunuz? O konuşmada, çok kısa da olsa aranızda ne geçti?

Malum konu hiç geçmedi. Sadece öyle bir muhabbet havasında bir karşılaşma oldu. ABD yönetiminden o malum kişiler de vardı yanında. Mike Pence olsun, Mike Pompeo olsun... ‘Görüşürüz’ dedi ama, ben dün akşam yemeğine gitmedim. Öğlen yemeğinde malum yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı, onun için zaten o masaya gitmem söz konusu olamazdı.