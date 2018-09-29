MHP'li Sadir Durmaz, AK Parti MHP ittifak görüşmesine ilişkin, detaylara girilmediğini ve formüllerin oluşturulmadığını belirterek, "Kesin olmamakla birlikte, önce Genel Başkanlar sonrasında da heyetler kendi aralarında görüşür" dedi.
MHP''den AK Parti MHP ittifak görüşmesine ilişkin açıklama
29.09.2018 - 13:58 | Son Güncelleme: 29.09.2018 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP'li Sadir Durmaz, AK Parti MHP ittifak görüşmesine ilişkin, detaylara girilmediğini ve formüllerin oluşturulmadığını belirterek, "Kesin olmamakla birlikte, önce Genel Başkanlar sonrasında da heyetler kendi aralarında görüşür" dedi.
Etiketler : mhp,sadir durmaz,
582440 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/582440.aspx
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