Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın konuşmasında, Afrin ile ilgili "işgal" kelimesini kullanmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi: “Millete saygılı olun. 'Muhalifleri öldürdünüz, işgal' diyeceksiniz... Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz. Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?"

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Soylu, “Bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. 1.289 teröristi etkisiz hale getirdik. Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı sayısı bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250’den 148’e düştü. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine indi. 2015’te 3.881 olan katılım, bu yıl sadece 95’te kaldı” dedi.

Soylu'dan Afrin için 'işgal' diyen HDP'lilere tepki



TRAFİKTE YETKİ BELEDİYELERE

Bakan Soylu, şehir içi trafiğinde yetkinin belediyelere devredileceğini de açıkladı: Hedefimiz bu. İlk önce Büyükşehirlerden başlayacağız. Belediyelerin ellerinde her türlü yetki var. Herkes görevini yapacak. İstediği güzergâhı her yere koyuyor. Nitelikli hizmet vermeye başlayacağı zaman topu başka yerlere atıyor.