Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Sayın Devlet BAHÇELİ Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen Belediye Başkan Adaylarının listesi yayınlandı.
1- Mersin-Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket CAN
2- Mersin-Anamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet KILINÇ
3- Mersin-Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem TOLLU
4- Gaziantep-Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait KILIÇ
5- Adana-Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa BAYAR
6- Kırıkkale-Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail BİLDİK
7- Şanlıurfa-Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet BUCAK
8- Şanlıurfa-Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÖZYAVUZ
9- Manisa-Salihli İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki KAYDA