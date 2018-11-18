Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI'ın FETÖ hakkında başlattığı soruşturmalara işaret ederek, örgütün artık ABD'de yaptığı dolandırıcılığın, kaçakçılığın ve hukuksuz işlerin mercek altına alınmaya başlandığını söyledi.

Çavuşoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda FBI, ABD'de bu eli kanlı terör örgütünün (FETÖ) buradaki ihlallerini incelemeye başladı. Yani kapsamlı bir soruşturma başlattılar ve bu kapsamlı soruşturmada, daha bu aşamasında, bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar."