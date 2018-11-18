Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki beş millet bahçesinin açılışını yapan Erdoğan “360 bin metrekare alan üzerine kurulan Başakşehir Millet Bahçesi; İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul gibi dev projelerin merkezinde yer alıyor. Kayaşehir Millet Bahçesi 350 bin metrekarelik alan üzerinde, her türlü ihtiyaca cevap verecek tesislere sahip. Hoşdere Millet Bahçemiz 142 bin metrekare alan üzerinde tesis edilmiştir. Biyolojik göletten, yürüyüş yollarına ve meyve

bahçelerine kadar pek çok tesis bu bahçede yer alıyor. Baruthane Millet Bahçesi’nde binlerce gül, meyve ağacı, mevsimlik çiçeğin yanında bu bahçe Osmanlı Baruthanesi binası ile de tarihî bir kimliğe sahip. Çırpıcı Millet Bahçesi ise 465 bin metrekare alan üzerinde etap etap inşa edilecek, bugün tamamlanmış olan ilk 4 etabının açılışını yaptık. 18 ildeki 33 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar da son aşamaya geldi. Hedefimiz inşallah her şehrimize birer tane millet bahçesi kazandırmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki beş millet bahçesinin açılışı nedeniyle Başakşehir’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin ayrıca bu vesileyle resmi açılışlarını yapacakları Hasan Küçükoğlu Camii ve Halkalı Camii’nin de şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Hizmete sundukları millet bahçeleriyle 100 günlük icraat programında yer alan taahhütlerinden birini daha yerine getirmiş olduklarını belirten Erdoğan “Söz verdik, yaptık. Bitmedi, yapıyoruz, yapacağız.” dedi.

Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale’den İstiklal Harbine ve 15 Temmuz’a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdiklerini belirten Erdoğan şöyle konuştu: Terör örgütlerini ve içimizdeki darbeci hainleri kullanarak ülkemize diz çöktüremeyenler bu defa milletimizi suni tartışmalar üzerinden kamplaştırarak eski oyunlarını yeniden canlandırmanın peşindeler. Türkiye’nin demokraside, hak ve özgürlüklerde ileriye gitmiş olması birilerini rahatsız ediyor. Biz, tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisinin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Kendi kifayetsizliklerini, kendi tembelliklerini, ilkelliklerini milletimizin değerlerini istismar aracı haline getirerek, örtmek isteyenlere meydanı asla bırakmayacağız.

Ne cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine müsaade ederriz. CHP ve diğerleri bizim değerlerimize saldıramaz. Bana İstiklal Marşı’nı okuyup okumamaktan bahsediyor. Milletimizin de bizim de bu bayat oyunlara karnımız tok.

Erdoğan, birilerinin eski Türkiye’nin hastalıklarını horlatma gayretlerinin beyhude olduğunu belirterek “Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Birilerinin Türkiye’nin o eski baskıcı, dayatmacı, kara günlerine geri döndürme çabaları da boşunadır. Her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimize gidecek, çözümü orada arayacağız. Onun için 31 Mart, işte milletin hakemliğine gidilecek olan gündür.” dedi.

Geziciler çevrecilik görsün!

Açılışını yaptıkları beş millet bahçesinin büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu, sadece bu projelerle İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 arttırdıklarını belirten Erdoğan “Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler” ifadelerini kullandı.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI BAŞLADI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası açılışına katılan Erdoğan, Peygamber efendimizin hayatının kendisinden sonra gelen tüm insanlık için en güzel rehber olduğunu söyledi. Sünnet ve siret olmadan İslam’ı yaşamanın mümkün olmadığını dile getiren Erdoğan, gençliği bu ahlakla yetiştirmek isediklerini, bu yüzden haftanın gençlik temalı kutlanacağını belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaretine yönelik eleştirilere de cevap veren Erdoğan, “Bu ziyaretin siyasi malzeme yapılmasını ve kurumun yıpratılmasını doğru bulmuyorum” dedi.