Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temayük yoklaması nedir? Temayül yoklaması ne demek? , E-temayül nedir? AK Parti temayül yoklaması sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak gibi konular son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. 31 Mart' 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde AK Parti temayül oylamasına gitti. E-temayül olarak elektronik ortamda gerçekleştirilen temayül yoklaması ile yerel seçimler öncesi partililerin görüşü alındı. AK Parti'de 145 bin teşkilat mensubu 81 ilde elektronik ortamda oy kullandı.

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDİR?

Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini bulmak için yapılmaktadır. Bir oylama şeklidir. Genelde siyasi partilerin kullandığı ve seçmenin adaylardan hangisine destek verdiğini anlamak için yapılan bir tür araştırma/ankettir. AK Parti, bu sene temayül yoklamasını elektronik ortama taşıyarak e-temayül'ü gerçekleştirdi.

ADAY ADAYLIĞI SÜRECİ 16 KASIM'DA SONA ERDİ. SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti'de 5 Kasım'da başlayan aday adaylığı süreci, 16 Kasım'da son bulmuştu. 7 bin 180 kişi yerel seçimlerde aday olmak için başvurmuştu. 18 Kasım'da saat 10.00-16.00 arası gerçekleşen temayül yoklamasının sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Daha önce AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday adaylığı sürecinin ilk gününe ilişkin, "Toplam 127 aday adayının müracaatının sisteme girildiğini görüyoruz. Bunların 13 tanesi onaylanmış, 114 tanesi de onay bekleyen başvuru" demişti.

Sonuçların açıklanı açıklanmayacağına dair bir açıklama yapılmadı.

E-TEMAYÜL 18 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİ

Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım'da belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de tüm Türkiye'de aynı anda yapılan temayül yoklaması sona erdi.

Hazırlıklar kapsamında belediye başkanlıkları, il genel ve belediye meclisi aday adaylığı sürecini 5 Kasım'da başlatan AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday adaylığı süreci 16 Kasım'da son bulmuştu.

Belediye başkanlıkları için 145 bin teşkilat mensubunun katılımıyla bugün temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunduğu AK Parti'de il genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILMAYACAK İLLER

AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmadı. Temayül yoklaması 25 ilin sadece ilçelerinde gerçekleşti. İşte o iller:

İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir.

E-Temayül'ün detayları belli oldu AK Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı başvurularına almaya başladı. Parti yönetimi, bu seçimde bir ilke imza atarak temayül yoklamalarını elektronik ortama taşıdı.

SONUÇLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÖNDERİLDİ

Temayül yoklamasının 10.00-16.00 arasında yapılacağını ve sistemin kapatılmasının ardından hemen sonuçları elde edeceklerini kaydeden eski AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Oyunu kullanan herkes bilecek ki sistem kendisi sayıyor bunları, analiz ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderiyor. İnşallah 18'inde saat 16.30'da bütün sonuçları ve analizleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız ekrana baktığında bu sonuçları görmüş olacak." diye konuştu.

3 TON KAĞIT TASARRUFU SAĞLANACAK

Önceki temayül yoklamalarında 3 ton kağıdın kullanıldığını ve böylece israfın önüne geçileceğine dikkati çeken Yavuz, bu temayül yoklamasında harcayacakları paranın tamamının bir temayül yoklamasındaki malzemeye harcanacak paraya tekabül ettiğinin altını çizdi.

Yeni sistemi kendi bünyelerinde hazırladıklarını ve bundan sonraki yoklamalarda herhangi bir ücret ödemeyeceklerini belirten Yavuz, malzemeleri bir seferlik aldıklarını, daha sonraki yıllarda da bunları kullanacaklarını sözlerine ekledi.