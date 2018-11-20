Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Partilerin nasıl bir strateji izleyeceği de bu formüle göre şekilleniyor. Edinilen bilgiye göre CHP-İYİ Parti arasındaki yerel seçimlerde ittifak Türkiye genelinde olmayacak. İki partinin 10 veya 12 ili kapsayacak bir çalışma yürüttüğü, bu sayının 14 hatta 18’e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Kocaeli, Kayseri, Uşak ve Balıkesir bulunduğu kulislere yansırken, CHP-İYİ Parti ittifakı partilerin tabanına sorulacak. Parti tabanında nabız yoklamanın yanı sıra CHP anket çalışmalarından da destek alacak.

Anket çalışmaları ve parti tabanlarını yaklaşıma göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Hangi illerde hangi partinin adayının destekleneceği konusundan genel başkanların karar vereceği belirtiliyor. Kulislerde ise büyükşehir ve il dışında ilçeler üzerinden CHP-İYİ Parti arasında bir paylaşıma gidilmesi ve hangi parti hangi ilçede güçlüyse desteklenmesi formülü üzerinde durulduğu konuşuyor. Bu arada, CHP ve İYİ Parti 10’dan fazla il üzerine ittifak yapması beklenirken, üzerinde uzlaşılamayan iller, diğer ittifak bölgelerini etkilemeyecek.



SP İLE GÖRÜŞME

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile de yerel de ittifak kapsamında bir araya geleceği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Karamollaoğlu ziyaret etmesi bekleniyor.