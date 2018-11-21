Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD)  düzenlediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 17. MÜSİAD EXPO'nun  açılış yemeğinde davetlilere hitap etti.

Etkinliğe 140 ülkeden katılım olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun  rekor bir katılım olduğunu söyledi. Yıldırım, etkinliği bir ticaret şöleni olarak  nitelerken, MÜSİAD'a bugüne kadar katkıda bulunanlara teşekkür etti.

İş adamları ve sanayicilerin son 10 yılda büyük başarılara imza  attığını aktaran Yıldırım, "Yeni yatırımlar yapmak için, yeni pazarlar araştırmak  için, büyük gayretler gösterdiler. 28 yıl önce MÜSİAD, kurulduğunda onu kale alan  bile yoktu. Bırakın kale almayı ideolojik yaklaşımlarla çeşitli yaftalarla  MÜSİAD'ı doğmadan yok etmeye çalıştıkları dönemi hep birlikte yaşadık. Siz 'İnat  bir murattır.' dediniz. Kararlılıkla doğru bildiklerinizi söylediniz. Doğru  bildiğiniz işleri yaptınız. Yıldan yıla, dalga dalga büyüyerek bugünlere  geldiniz. Bugün artık yurt içinde teşkilat kurmuş bir iş organizasyonundan  bahsetmiyoruz. 85 ülkede iş yapan, oralarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran  muazzam bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu ülkemiz için çok büyük bir  kazançtır. MÜSİAD bunu yaparken davulla zurnayla 1 yapıp 5 göstermedi. Hayatın  doğal akışı içerisinde sessiz sedasız, kanın vücudumuzda en uç noktalara hareket  etmesi gibi çalıştı. 2023'te cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünden  hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizin biri, ekonomide dünyanın sayılı ülkeleri  arasında yerimiz almak."

Yıldırım, ihracat hedeflerine ulaşmada iş insanlarının katkılarıyla  mümkün hale geleceğini belirterek, bir yandan büyüme, istihdam ve ülkenin marka  değerinin yükselmesine katkı sağlanacağını söyledi.

Dünyada çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkati çeken Yıldırım,  değişim kodlarına bakıldığında bilginin en etkili güç olduğunu kaydetti.

Yıldırım, bilgiye sahip olmanın önemine işaret ederek, Türkiye'nin ve  MÜSİAD'ın bu gerçeğin farkında olduğunu dile getirdi.

Alın terinin yanı sıra akıl terinin de kullanılmasına vurgu yapan  Yıldırım, şunları kaydetti:

"Akıl teri nedir? Akıl teri, bilgiye sahip olmak, teknolojinin künhüne  vakıf olmak, başkalarının düşünemediğini yapmak demektir. Fark oluşturmak  demektir. Herkesin yaptığını yapıyorsan o zaman ayakta kalma ve dostlarınıza  yardım etme şansınız yok. Türkiye son 10 senedir Afrika'yla ilgileniyor.  Türkiye'nin Afrika'yla ilgisi başkalarının yaptığı gibi sömürü amaçlı değil.  Gelişme sürecinde olan Afrika'nın nispeten daha ileri konumda Türkiye'yle  enerjilerini birleştirerek insani değerleri de kaybetmeden, modern dünyanın  gelişmiş dünyanın, içerisinde bu ülkelerin hak ettiği yeri almasını sağlamalıyız.  Afrika'ya emperyalistler önceden açık sömürü için geldi. İnsanı yok sayarak,  orada oldular. Hatta insanları başka gibi düşünerek müzeler bile  açtılar. O devir geride kaldı. Şimdi para gücüyle, kısa vadeli acil ihtiyaçları  görmek suretiyle yeni bir modelle sömürü peşindeler. Biz Afrika'ya el uzatıyoruz.  Bizim uzattığımız el, emperyalistlerin uzattığı ele benzemez. Biz tuttuğumuz eli  yukarı çıkarırız. Onlar tuttukları eli, çeker denizin dibine götürür. Onun için  emeller, ameller niyetlere göredir."

Yıldırım, Müslüman ülkelerde yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, asıl  amacın dünyanın gittiği yere göre şuurlanan Müslüman ülkelerdeki bu süreci  yavaşlatmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mazlumların ve mağdurların yanında durduğunu aktaran  Yıldırım, bu duruşu nedeniyle Türkiye'nin hedef haline getirildiğini ifade etti.

Cumhuriyetin 100. yıl hedeflerine ulaşmak için 2002'den beri  siyasetten sosyal hayata, ekonomiden ticarete, eğitimden sağlığa, yatırımdan  turizme büyük gelişmeler yaşandığını dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmelerde  bulundu:

"Sadece bir alandan örnek vermek istiyorum. 2002'de Türkiye, kara  yolu, hava yolu, deniz yolu, iletişim, internet, gibi ticaretin de üretimin de  turizmin de alt yapısı olan, lokomotifi olan alt yapı gelişmişlik sıralamasında  dünyada 39. sıradaydık. 2017'ye gelindiğinde 9. sıraya yükseldik. 10 yılda 39'dan  9. sıraya. Fena değil, değil mi? Biz zaten 10 ülke arasında yer almak istiyorduk.  Alt yapıda hallettik. Başka sektörlere bakalım. Sağlıkta da böyleyiz. Parmakla  gösterilen ülkeler arasındayız. Adım adım hedeflerimiz gerçekleşiyor. Bugünlerde  ekonomimiz üzerinde ortaya konan karamsar tablolar asla bizi ye'se sokmasın. 'Bir  şey yok. Her şey sütliman' demiyorum. Sıkıntımız var. Ama biz bunlara benzer  sıkıntıları daha önce de gördük. Bu sınavdan hep başarıyla çıktık. Bir ülkenin  demokrasisini, parlamentosunu, Cumhurbaşkanını yok etmek, hükumetini alaşağı  etmek için darbe yapmaya kalkanlar karşılarında milleti buldu. 15 Temmuz'da başka  bir ülke olsaydı 10 yıl belini doğrultamazdı. 15 Temmuz'dan sonra bir ekonomik  kriz yaşadınız mı? Belki bir hafta tereddüt olmuştur. Ama sistem tıkır tıkır  dünyadaki kötü gidişe rağmen çalıştı. 2017 tam bir başarı hikayesidir. Türkiye  için karamsar tablo çizenler ters köşe oldular. Son yılların en büyük büyümesini  2017'de yaşadık. İstihdamda, üretimde, altın yıllardan birisi oldu. Bu yıl döviz  kurunda, faizlerde ve göstergelerde bazı anormallikler var. Ama bunlar geçecek.  Bunların sebeplerini biliyoruz. Nasıl çözüleceği konusunda fikrimiz var. Sabırla  bu süreci özel sektör, kamu ve vatandaş dayanışmasıyla halledeceğiz."

Yıldırım, iş insanlarına daha fazla destek vereceklerini belirterek,  küresel ticarette paylarını artırmak için çalışacaklarını söyledi.

THY'nin bunun örneklerinden olduğunu dile getiren Yıldırım, bakanlığı  döneminde THY için aldıkları kararları anımsattı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Yıldırım 17. MÜSİAD EXPO  sponsorlarına sertifikalarını verdi. AA'ya verilen sertifikayı Pazarlama ve  İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, Yıldırım'ın elinden aldı.