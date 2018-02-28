El dokuması tarzıyla dünyayı fethedecek

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Royal Halı Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca “Yeni bir teknoloji ile el halısına en yakın modelleri geliştirdik. Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’dan sonra Afrika da radarımızda” dedi.

Halime Gürbüz ANTALYA



Royal Halı Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde bulunan Royal, Atlas ve Pierre Cardin halıların 2018 koleksiyonu Antalya’da tanıtıldı. Canlı ve pastel renklerin, gerçek el halısı desenleriyle harmanlandığı koleksiyonlar otantik ve cesur bir stili yansıtıyor. Yeni koleksiyon halıların metrekaresi 110 TL ile 330 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Royal Halı Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, lansmanda yaptığı konuşmada “Türkiye’de şimdiye kadar halı üretiminde en fazla 8 renk kullanılabiliyor. Royal Halı olarak yüksek teknoloji ürünü Axminster tezgâhı ile 16 renkli halı üreterek, önemli bir yeniliğin önünü açtık. Bu teknik ile el halısına en yakın modelleri geliştirdik. Halılarımız renk ve tasarım açısından dikkat çekiyor, diğer makine halıları gibi rulo hâlinde değil, istediğiniz şekilde katlanabiliyor. Kalitesine, tasarımına, renklerine emin olduğumuz 3 markamızdaki farklılıklarımızla yeni sezona hazırız ve iddialıyız. Satışlarımızın yüzde 30’unu ihracat oluşturuyor. Avrupa, Amerika ve Orta Doğu ülkelerinden sonra, şimdi rotamızı Kuzey Afrika’ya çevirdik. Royal Halı Gaziantep’teki tesisinde, 540 kişilik bir ekip ile yılda 4 binden fazla desende halı üretimi gerçekleştiriyor. Yaklaşık 230 mağazası ve 1.300 satış noktası bulunuyor. İç pazarın yanı sıra ihracata da ağırlık verdik” ifadelerini kullandı.