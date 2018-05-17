Aylık İmsakiye
İstanbul İftara kalan zaman 20:25:00
20:25:00
  • İmsak 03:31
  • Güneş 05:37
  • Öğle 13:12
  • İkindi 17:09
  • Akşam 20:25
  • Yatsı 22:15
  3. Hangisi daha büyük veli?

Hangisi daha büyük veli?

Hangisi daha büyük veli?

Vaktiyle ilim ve irfan âşığı bir zat, çok hürmet ettiği kâmil bir zatın huzuruna gidip dedi ki:

Vaktiyle ilim ve irfan âşığı bir zat, çok hürmet ettiği kâmil bir zatın huzuruna gidip dedi ki:
- Bu zamanda ermiş olan bir evliyâ gösterebilir misin?
- Haydi sokağa çıkalım!
Sokağa çıktılar. Kâmil zat bir kasap dükkânına uğrayıp bir okka et istedi. Eti eline alır almaz dedi ki:
- Bu et yağlı olmuş, beğenmedim.
Kasap başka bir parça et daha kesti. Bu sefer de;
"İyi ama çok kemikli oldu." diyerek yine kabul etmedi. Koyunu parça parça yaptırdıktan sonra da kasaba dedi ki:
- Bunu da beğenmedim, bugün et almayacağım.
Kasap da özür diledi:
- Kusuruma bakmayın, size lâyık et bulamadım. İnşallah başka bir zaman istediğiniz gibi et veririm.
Bu defa kumaş satan bir dükkâna uğradılar. Kâmil zat, selam verdikten sonra top yığınındaki kumaşları göstererek dedi ki:
- Şu kumaşların birisini indir. 6 arşın kes, parasını sonra veririm.
Tüccar cevaben dedi ki:
-Böyle alışveriş olmaz. Evvela kumaşlardan birini beğeneceksiniz. Sonra fiyatını sorup kabul edeceksiniz. Ondan sonra da parasını ne zaman ödeyeceğinizi söyleyeceksiniz. Ben, etini parça parça ettirip de;
"Beğenmedim" diyerek dükkânından çıktığınız kasap değilim.
Oradan da ayrıldılar. Kâmil olan zat, yanındakine sordu:
- Sence bunlardan hangisi daha büyük veli?
- Büyüklere derece tayin etmek benim ne haddime. Fakat şu kadarı belli ki, tüccarın elinde dinin alışveriş terazisi var. Buna göre hareket ediyor. Ne geçersiz satış yapıyor, ne de günaha giriyor. Dinin emirlerine göre hareket ediyor. Kasap ise tasavvufta aşk deryasına dalmış.
O zaman kâmil zat dedi ki:
- Haydi şimdi gidelim kasaptan parçalattığımız etleri satın alalım da zarar görmesin, hakkını da helâl ettirelim.

 

17.05.2018 - 08:05

HASAN YAVAŞ İLE
SAHUR VAKTİ
RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN
02:00'DE TGRT HABER'DE
PROF.DR.
RAMAZAN AYVALLI İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA İÇİ
19:30'DA TGRT HABER'DE
VEHBİ TÜLEK İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA SONU
19:30'DA TGRT HABER'DE
Orucun farzları
Ramazan Orucu bahsi Dinlemek için tıklayın...
Video
Kanada Başbakanı'ndan Ramazan mesajı
Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sahurunu uçakta yaptı
Video
Gazetemizin yazarları Trabzon’da okuyucularıyla buluştu
Oruç ve Ramazan
Günün Yemeği
Pasta & Cheese

Pasta & Cheese (2 Kişilik)   Malzemeler 1 paket Taglietelli Makarna 1 su bardağı domates sos 1 su bardağı krema 4 çorba kaşığı rende parmesan peyniri 1 tutam tuz 1 tutam toz karabiber 1 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tutam taze ..