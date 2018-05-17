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  3. Her gün 65 Çinli Müslüman oluyor

Her gün 65 Çinli Müslüman oluyor

Her gün 65 Çinli Müslüman oluyor

Bugün Çin topraklarında 45 bin cami, resmî olarak 65 milyon gayriresmî olarak da 100 milyon Müslüman mevcut. Çin'deki 56 milletten 14'ü Müslüman. Zannedildiği gibi Müslüman nüfusun çoğu Özbek, Uygur veya Kazak değil.

Bugün Çin topraklarında 45 bin cami, resmî olarak 65 milyon gayriresmî olarak da 100 milyon Müslüman mevcut. Çin'deki 56 milletten 14'ü Müslüman. Zannedildiği gibi Müslüman nüfusun çoğu Özbek, Uygur veya Kazak değil. Safkan Çinli olan Huylar ülkedeki Müslüman nüfusun yüzde 90'ını oluşturuyor. Nüfusun yüzde 42'sinin herhangi bir dine inanmadığı ülkede en hızlı yayılan din ise İslamiyet... Günde ortalama 65 Çinli ülkedeki camilere gelip Müslüman oluyor. Çin, ağırlıklı olarak Nakşibendi tarikatına mensup Müslümanların olduğu bir ülke. Kendileri, Resûlullah Efendimizin dayısı Sa'd bin Ebî Vakkas hazretlerinin torunları olduklarını söylüyorlar. İslamiyet sadece ülkenin varoşlarında değil, Pekin’de de hızla yayılıyor. 400 bin Müslüman'ın olduğunu başkentte yaklaşık 2.600 Müslüman lokantası ve 110'dan fazla da cami bulunuyor.

17.05.2018 - 08:06

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Pasta & Cheese (2 Kişilik)   Malzemeler 1 paket Taglietelli Makarna 1 su bardağı domates sos 1 su bardağı krema 4 çorba kaşığı rende parmesan peyniri 1 tutam tuz 1 tutam toz karabiber 1 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tutam taze ..