Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamilelik bir kadının hayatındaki en mutlu dönemlerden biri. Ancak uzmanlar, bu sırada yaşanan fiziksel değişikliklerin başta kanser olmak üzere bazı önemli hastalıkları maskeleyebileceğine dikkat çekerek anne adaylarının vücutlarındaki değişiklikleri çok iyi takip etmeleri gerektiğini ifade ediyorlar. İlk belirtilerini gebelik sırasında veren bir kanserin anlaşılmasının çok zor olduğunu söyleyen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ulun Uluğ, her 2 bin gebeden birinde kanser görülebileceğini belirterek “Böyle bir durumda en önemli sıkıntı bazen hamileliğin doğal sürecinde kanseri teşhis etmekte zorlanmamız. Gebelik birçok değişiklik getirdiği için kanseri saklayabiliyor. Mesela kanser hastaları- nın vücut sıcaklıkları artar. Gebelik sırasında yaşanan ateşlenmeler bu belirtiyi maskeler. Kanserin bazı türlerinde kilo kaybı görülür. Gebede ise kilo alımı olduğu için onu baskılayabilir” dedi.



EN ÇOK MEME KANSERİ GÖRÜLÜYOR

Gebelik sırasında en fazla görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Ulun Uluğ, diğer sık görülen kanser türlerinin ise kan kanserleri ve rahim ağzı kanseri olduğunu söyledi.



ANNELER VÜCUTLARINI DAHA İYİ TAKİP ETMELİ

“Anne adayının kanser olduğu bazen doğumdan sonra anlaşılıyor” diyen Prof. Dr. Uluğ “Annelerin vücutlarında meydana gelen değişiklikleri çok iyi takip etmeli ve bunları doktorlarına aktarmalıdır. Özellikle kadınlar doğumdan sonra kendi kendilerine meme kontrolü yapmalıdır” dedi. Yumurtalıkta oluşan kitlenin jinekolojik muayene sırasında ultrasonla tesbit edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Ulun Uluğ “Rahim ağzı kanserinde ise gebelik sırasında kanamalar, akıntılar görülebilir. Bu da bizde şüphe uyandıran belirtiler arasındadır. Bebek doğduktan sonra kanama olması da normal değildir” dedi.



KEMOTERAPİ GEREKİRSE

TEDAVİ BEBEĞİ NASIL ETKİLER?

Hamilelik sırasında ortaya çıkan kanserlerde tedavinin, kanserin türü ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ulun Uluğ “Ameliyat gereken durumlarda, bebeğin gelişimi ve gebeliğin ilerlemesini engellemeden hatta erken doğuma bile yol açmadan cerrahi işlem gerçekleştirebiliriz. Cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi gerekiyorsa anne karnındaki bebek ve gebeliğin ilerleyişi risk altına girebilir. Bebeği düşünerek maalesef radyoterapi uygulayamıyoruz. Kemoterapi ise şüpheli bir durum. Bazı araştırmalarda gebelik sırasında kemoterapi alanların bebekleri üzerinde olumsuz etki olmadığı görülmüş. Fakat çok sınırlı olan bu çalışma şu an için çok güvenli değil. Böyle kemoterapiye başlamak için bebeğin dışarıda yaşayabileceği aya kadar beklemeyi ve erken doğumla bebeği almayı tercih ediyoruz. Doğumdan hemen sonra kemoterapiye başlıyoruz” diye konuştu.