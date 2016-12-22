Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Uzmanlara göre şekere bağımlı çocuğunuz, geleceğin alkol ya da madde bağımlısı olabilir. Antalya’da düzenlenen 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde şeker bağımlılığı ve alkol kullanım bozukluğu arasındaki ilişkiye dikkat çekildi. Şekerin kendisinin de bağımlılık oluşturduğunu anlatan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Yard. Doç. Dr. Onur Noyan, bağımlılığın beyindeki ödül merkezinin aktif hâle getirilmesi ile ilgili olduğunu belirterek “Yediğimiz şekere karşı verdiğimiz cevap bedenimizin ödül-ceza merkezinin verdiği bir tepkidir. Çocukluğundan itibaren şeker tüketmeye alışkın olan bir kişinin beyninde dopamin hormonu yoğun olarak salgılanır. Bu durum uyuşturucu madde kullanıyormuş gibi ödül ceza sistemini aktif hâlde tutar. Sonrasında bu kişiler şekere ya da maddeye bağımlılık konusunda risk gurubunu oluştururlar” dedi. Bağımlılığın biyolojik ve genetik yatkınlıkla atalarımızdan aktarıldığına değinen Dr. Noyan “Genetik yapımız buna müsaitse şekerden keyif alıyoruz. Ödül eksikliği sendromuna sahip yani beyninde dopaminerjik yolakları eksi olan kişiler, stresle baş edemedikleri ya da hayattan keyif alamadıkları zaman alkol, uyuşturucu, nikotin gibi maddeleri kullanırlar. Bazı kişiler de stres altında karbonhidrat, şeker ve benzeri şeyleri yemeye daha yatkın oluyor” diye konuştu.