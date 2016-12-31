Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Özellikle kar örtüsünün güneşten gelen ultraviyole ışınlarını yüzde 80 oranında yansıttığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar “Bunun için özellikle karlı havalarda ultraviyole filtreli güneş gözlükleri takmak gerekir. Daha çok yaz mevsiminde takılması gerekli gibi düşünülen güneş gözlüğü; katarakt, sarı nokta hastalığı ve pterjiyum gibi hastalıklara karşı da gözü korur” dedi. Prof. Dr. Tatlıpınar, soğuk havalarda rüzgârın da etkisi ile gözyaşının göz yüzeyinden daha hızlı buharlaşır ve göz kuruluğu oluştuğunu anlattı.