Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Çünkü araştırmalar, sosyal medyayı daha az kullanan kişilerin genel olarak daha mutlu olduğunu gösteriyor. Araştırmacılara göre, sosyal medya gerçekliği algılamamızı bozuyor. Sosyal medya paylaşımlarının kişiyi depresyona soktuğunu söyleyen Psikolog Mehmet Başkak “Sürekli harika haberlere maruz kalırsak, eşimizin, dostumuzun, yakın, uzak tanıdıklarımızın hep sundukları güzel anlarına maruz kalırsak, bu bir süre sonra kendi hayatımızı tek düze, renksiz, anlamsız, sıradan ve sıkıcı olarak değerlendirmemize yol açabilecektir. Bu da bizi mutsuz eder” dedi. Dr. Başkak sosyal medya kullanımının püf noktalarını şöyle sıraladı:

- Sokağınızda herkesin ortasında yapmayacağınız şeyleri sosyal medyada da paylaşmayın.

- Birisinin dünya tarafından nasıl bilinmek, görülmek istediğini öğrenmek istiyorsanız, onun sosyal medyadaki paylaşımlarına bakın. İnsanlar çoğu zaman nasıl görülmek istiyorsa ona göre paylaşımlar yapıyorlar.

- Aslında işinizde gücünüzde sakin bir adamsınız ama maçta kendini kaybedenler gibi gaza gelip her aklınıza esene hakaretler dizmek, suç teşkil edecek içerikler paylaşmanız sizi mutsuz edebilir. Çünkü kendi hakkınızda suç duyurusunda bulunmuş olabilirsiniz. Sosyal medyayı kullanın ama gaza gelmeyin.

- Sosyal medya uluorta bir yerdir, kirli çamaşırlar sosyal medyada ortaya dökülmez, sonradan sizi sıkıntıya sokabilir.